Amazfit akıllı saatler Türkiye'ye geldi

Amazfit GTS 2, 3D kavisli çerçevesiz tasarımı, müzik saklama ve oynatma özelliği, uzun pil ömrü ve kullanıcı dostu fitness takibiyle dikkat çekiyor. Huami Technology tarafından geliştirilen yeni BioTracker 2 PPG yüksek hassasiyetli biyolojik izleme optik sensörü ile donatılmış olan GTS 2 çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor.

Aynı zamanda Amazfit GTR 2, yeni klasik tasarımıyla her zaman açık ekranı ve 24 saat kalp atış hızı izleme özelliğiyle kullanıcılarının anormal kalp hızı uyarılarına karşı uyarıyor.

Amazfit GTR 2, telefon aramalarınızı cevaplayamadığınız durumlarda, akıllı saatinizdeki aramaları yanıtlama izni veren bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Bu mikrofon ve hoparlör ile Bluetooth bağlantısı üzerinden aramalarınızı yanıtlayabilirsiniz.

PAI değeri ile Amazfit’in markaya özel algoritması kalp atış hızını, egzersiz süresini hesaplıyor. PAI değeri, her kullanıcı için kişiye özel sağlık verilerine dayalı olarak özelleştirilmiş bir sağlık değerlendirmesi sağlıyor.



Bununla birlikte fonksiyonel olarak sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veri sunan akıllı saat olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağını söylemek mümkün.

Amazfit akıllı saatlerinden akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayabilmek için artık Zepp uygulaması tercih ediliyor. Kullanım alanı olarak çeşitli spor dalları için de geliştirilmiş olduğunu söyleyebileceğimiz Zepp uygulaması ile akıllı cihaz yönetiminin yanı sıra sağlık ve egzersiz verilerini görüntüleme ve analizlerini içeriyor.

Zepp uygulamasına ilişkin olarak Amazfit Türkiye operasyonunun başında bulunan Murat Sungur Özkan; Zepp uygulamasının, sağlık sektörü için önemli bir adım olduğunu, Zepp ve Amazfit’in profesyonel donanım ve sağlık yönetiminin bir birleşimi olacağını ve Zepp’in herkes için teknoloji odaklı bir marka olacağını dile getirdi. Aynı zamanda şimdi ve gelecekteki tüm Amazfit cihazların Zepp uygulaması ile tamamen uyumlu olacağını belirten Özkan, Amazfit’in kişisel sağlığa yönelik uygun fiyatlı, gerçekçi ürünler sunmaya devam edeceğini aktardı.