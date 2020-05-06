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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 06.05.2020 - 06:22,Son Güncelleme:

Amasya'da ilkokul öğrencileri evde bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyor

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Amasya'da ilkokul öğrencileri evde bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyor
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Amasya'da ilkokul öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Fatih İlkokulu 1/F sınıfı öğrencileri, evlerinde sınıf öğretmenleri Sevda Duran'ın yönlendirmesiyle, kendi ilgi alanlarına göre bilimsel çalışmalar
yapıyor. Öğrenciler, hava ölçüm takvimi, katlı kapalı otopark, geri dönüşüm kutusu, uzay roketi tasarımı, hibrit ağaç ve temizlik robotu gibi birçok
tasarımı evlerinde yaparak bu çalışmaları çektikleri kısa videolarla tanıttılar.

Sınıf öğretmeni Duran, yaptığı açıklamada, araştırmalara göre çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı biçimde bir benzerlik gözlemlendiğini söyledi.

Çocukların ve bilim insanlarının doğada yer alan varlıkları sınıflandırdığını, gruplandırdığını ve karşılaştırdığını ifade eden Duran, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Duran, "Bu amaçtan yola çıkarak uzaktan eğitim sürecimizde dahi bilimsel çalışmalarımıza ara vermedik ve sınıfımızdaki 27 öğrencimizin her biri kendi ilgi alanlarına yönelik çalışma hazırladılar. Bilimin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduğumuz bugünlerde, çocuklarımız derslerinin ve ödevlerinin yanı sıra bu türde bilimsel ve sanatsal çalışmalar sayesinde sürekli iletişimde oldukları için hep birlikte çalışmalar ortaya çıkarmanın mutluluğunu yasadıkları gibi, yalnız olmadıklarını da hissetiler." değerlendirmesinde bulundu.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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