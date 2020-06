Alüminyum meşrubat kutulardan iskeletini yaptıkları robot şampiyonluk getirdi

Yaklaşık bir yıl önce kurulan Irmak Okulları FRC robotiks takımı River Robotics Team #8079, "Zeka İçin Spor" sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 29 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC İstanbul Regional Robot Turnuvası’ndan Şampiyonluk Kupası ve iki ödülle döndü. Kısa zamanda ciddi başarılar elde eden takımın yolculuğu, fizik öğretmenlerinin okulda bir FRC takımı kurmak istediklerini bildiren mail atmasıyla başladı. Böylece birbirini hiç tanımayan heyecan ve istek dolu 17 öğrencinin bir araya gelmesiyle River Robotics Team #8079 doğdu.

First Robotics Competition (FRC) liseli gençlere, erken dönem mühendislik ve girişimcilik becerileri kazandıran, NASA’nın desteklediği dünyanın en prestijli lise robotik yarışması. Bu çerçevede River Robotics Team #8079’un yaptığı robotlar da kütleleri yaklaşık 56 kg olan endüstriyel robotlar. Robotları takımdaki öğrencilerin kendileri tasarlıyor. Bizzat atölyede imalat ve montajını yapıyor, belirlenen oyun görevlerine ve takımın stratejilerine uygun otonom yazılımlar hazırlıyorlar.



Gerçek bir takım olmak için iyiliklerle hayata dokunmak

Uzaktan kumanda ile yönetilen bu robotlar oldukça maliyetli. Sadece robotlar da değil, uluslararası yarışmalara katılmak da ciddi bir bütçe gerektiriyor. Robotların yapımında kullanılan bir çok malzemeyi öğrenciler yurtdışından getirmek zorunda kalıyor ve tüm bunları öğrenciler kendi çabalarıyla gerçekleştiriyor. İşte tam da bu noktada robotiks takımının çalışmalarının öğrencilere sadece teknolojik anlamda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmakla sınırlı kalmadığı ortaya çıkıyor. Yaptıkları çalışmalar, onların daha lise çağlarında bütçe oluşturma, yönetme becerileri kazanmalarını sağlıyor. Öğrenciler takım için sponsor bulma başta olmak üzere kermes gibi etkinliklerle kaynak yaratma konusunda da önemli tecrübeler kazanıyor. Aslında River Robotics Team #8079’un topyekün yaptığı çalışmalar, gençlerimizin fırsat tanındığında çok yönlü başarılara imza atabileceğini de gösteren güzel bir örnek.

Peki dünyanın en prestijli yarışması FRC’de amaç en iyi robotu yapmak mı? Kesinlikle hayır. FRC’nin “more than robot”, robottan daha fazlası diye tanımlanan bir amacı var. Sahada yarışacak, sezon temasına uygun görevleri yapabilen rekabetçi endüstriyel robotlar geliştirmek elbette çok önemli. Ama asıl amaç gerçek bir takım olabilmek için iyiliklerle insanların hayatına dokunmak. River Robotics Team #8079 da takım olarak sadece robot inşa etmekle kalmayıp, “fırsat ver” mottosuyla çevreye, sokak hayvanlarına, kostümlü 23 Nisan balosu yapmak isteyen ama imkanı olmayan köy okullarına iyilik yapmak ve bilimi yaymak için bulabildiği her yolla dokundu. Ödül almayı düşünerek yola koyulmasalar da, “fırsat ver” mottosu ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, İstanbul Regional Yarışması’nda bu alanda en başarılı takımlara verilen “Rookie All Star” ödülünü de kucaklamış oldular.



Alüminyum meşrubat kutularından şampiyonluğa

River Robotics Team #8079, Rookie All Star ödülünü almalarında çok etkili olan bir çalıştay da düzenledi. Ana teması “Infinite Recharge” yani sonsuz enerji kavramı olan bu yılki turnuvada, aynı konuya dikkat çekecek bir çalışma yapmak isteyen takım, diğer FRC takımlarının katılımını da sağlayarak “Sürdürülebilirlik ve Sonsuz Enerji Çalıştayı” düzenledi. Sonsuz Enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan akademisyenleri ve İstanbul’da bulunan tüm FRC takımlarını okullarına davet etti. Komite çalışmaları yaparak, gençler olarak çözümler ürettiler ve bu çözümleri bildirge haline getirerek ilgili kurumlarla paylaştılar. Ayrıca robotların ana malzemesi olan alüminyum profillerden yola çıkarak, meşrubat kutularının geri dönüştürüp alüminyum profil elde edilmesini amaçlayan “Cans Can make Robots” projesini de hayata geçirdiler. River Robotics Team #8079, geri dönüştürdükleri alüminyum profilleri de diğer takımlarla paylaşmayı ihmal etmedi.

River Robotics Team #8079’un alüminyum meşrubat kutularını eriterek robot yapma fikri ise atölyelerinde öğle yemeği yerken ortaya çıkmış. Takımın mekanik ekibi bir yandan yemek yiyip bir yandan da robotun ana iskeleti için alüminyum profilleri keserken, alüminyum meşrubat kutularından robot parçası üretebilir miyiz, fikri doğmuş. Bunun için çok fazla sayıda kutuya ihtiyaçları olduklarının farkında olan takım üyeleri işe önce kutuları kendileri biriktirerek başlamışlar. Bu şekilde hızlı ilerleyemeyeceklerini anlayınca buna da bir çözüm bulmakta gecikmediler. Önce çevre lokantalarla görüşüp boş meşrubat kutularını toplayan öğrenciler, kapı üreticisi olan sponsorlarından artık alüminyumlarını almaya başladılar.. Dört ayda yaklaşık 80 kg meşrubat kutusu topladılar. Bunun neye karşılık geldiğini anlatmak için şöyle bir örnek verelim. Kola kutularının her biri 12-13g kütleye sahip. 80 kg alüminyum için yaklaşık 6700 tane meşrubat kutusu biriktirmek gerekiyor. Her bir kutunun yüksekliği yaklaşık 11,5 cm. Yani toplanan kutuları üst üste koyarsak yüksekliği 770.5 m oluyor. Eyfel Kulesi 300m olduğuna göre iki buçuk Eyfel Kulesi’ne denk bir yükseklik bu.



Bu kutuları alüminyum eritme tesislerinde eriterek kalıplara döktüren takım üyeleri, ürettikleri alüminyum profillerle, şampiyonluk kazandıkları turnuvada kullandıkları robotun iskeletini hazırladılr. River Robotics Team #8079 bu şekilde o kadar çok profil üretti ki çalıştaya katılan diğer takımlarla da ihtiyaçları dışında kalanları paylaştı. Bu yolla, yaşanabilir bir gelecek için tüm FRC takımlarının doğaya küçük bir katkısı olması da en büyük istekleri.

İlk yaşını “Bilim Seferberliği Kampanyası” ile kutlayacak

River Robotics Team #8079 26 Haziran’da 1. yaşını da büyük bir sosyal sorumluluk projesi için kampanya düzenleyerek kutluyor. Sosyal sorumluluk ve bilimi yayma konusunda da pek çok kere ödüllendirilen bir takım olarak, YGA ile birlikte Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Harvard & MIT Prof. Mehmet Toner, Psikolog ve Yazar Prof. Doğan Cüceloğlu ve Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay danışmanlığında yürüttükleri anlamlı bir proje olan “ Bilim Seferberliği Kampanyası” ile 1. Yaşını kutlayacak. Twicth.tv üzerinden (twitch.tv/riverrobotics) yapacakları canlı yayında hem bu yolculukta kendilerine destek olan konuklarını ağırlayıp hem de kampanyalarına bağış toplayacaklar. River Robotics Team #8079, #Fırsat ver, #Fark Yarat mottolarından ayrılmadan Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde eğitim gören kardeşlerini bilimle buluşturmayı ve geleceğe daha hazır hale gelmeleri için destek olmayı hedefliyor.