Altı Parmaklılık nedir ve kalıtsal mıdır? Altı Parmaklılık hangi kromozomla taşınır ve sebepleri

Altı parmaklılık olarak da bilinen polidaktili, genetik bir sorundur. Bu duruma sahip kişilerin el veya ayak parmakları normalden fazla sayıda olmaktadır. Bu kişilerde her iki elde veya ayakta polidaktili görülebilir. Bununla beraber sadece bir el veya ayakta da altı parmaklılık mevcut olabilir.

Altı Parmaklılık Nedir?

Altı parmaklılık, insanlarda görülen kalıtsal bir sorundur. Fakat sadece insanlarda görülmez. Pek çok memeli hayvanda bu sorun meydana gelebilir. Örneğin kedi ve köpeklerde altı parmaklılığa rastlanabilir.

Polidaktiliyi ayıran en önemli özellik doğuştan gelmesidir. Çünkü anne karnındayken el ve ayak parmaklarını gelişimi sırasında meydana gelir. Bebekler anne rahmindeyken parmaklarının arasındaki dokular birleşik bir halde bulunur. Daha sonra buradaki dokular kasıtlı olarak yok edilir ve eritilir. Böylelikle kişide alıştığımız el ve ayak görünümü oluşmuş olur.

Bazı durumlarda bu erime sırasında fazladan parmak meydana gelebilir. Bu durum, kayıtlara göre 500 yeni doğandan birinde gerçekleşmektedir. Kimi zaman bu durumla beraber yapışık parmaklılık da görülebilir. Bu durum, bahsettiğimiz dokuların tam olarak eriyememesinden kaynaklanır. Bu durum genellikle 6-12 aylar arasında ameliyat ile düzeltilir.

Altı parmaklılık, kimi zaman 6 ve 12 aylar arasında ameliyat ile alınmaz. Bu durum genellikle ailenin ameliyata karşı isteksiz duruşundan kaynaklanır. Eğer altıncı parmak işlevselse, ameliyata aslında hiç gerek olmayabilir. Bu kişiler büyüdüklerinde parmaklarını normal olarak kullanmayı rahat bir şekilde öğrenebilirler.

Altı parmaklılık, her ülkede görülmektedir. Aynı şekilde ülkemizde de altı parmaklılığa rastlanır. Hatta ülkemizde, altı parmaklı kişilerin doğduğu bir köy bile bilinmektedir. Bu köy Afyonkarahisar’a bağlı bulunan Derbent köyüdür. Bu köydeki insanlar genetik olarak altı parmaklı olarak dünyaya gelmektedir.

Altı Parmaklılık Kalıtsal mıdır?

Altı parmaklılık kalıtsal bir durumdur. Genellikle küçük parmağın yanında ek olarak bir parmak daha oluşmasıyla meydana gelir. Bununla beraber baş parmağın yanında görülmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Bu fazla parmak, diğer parmağa yapışık olarak durabilir. Kimi zaman ise de diğer parmaklar gibi kendi başına durabilir. Bu kalıtsal sorunda, ek parmaklar bazen eklemsiz olarak da meydana gelebilir.

Bu parmaklar kimi zaman ise de kontrol edilebilir haldedir. Yani kişi bu ekstra parmağın üstünde de hakimiyet sahibidir.

Altı Parmaklılık Hangi Kromozomla Taşınır?

Altı parmaklılık otozom kromozomlar aracılığı ile nesilden nesle tanışır. Otozom kromozomlar, eşey kromozomları değildir. Yani bu kromozomlar X veya Y kromozomları değildir. İnsan vücudunda 22 çift otozom kromozom yer alır. Altı parmaklılık da bu kromozom ile aktarılan bir durumdur.

Altı Parmaklılık Sebepleri

Altı parmaklılık, mutasyon kaynaklı bir durumdur. Bu mutasyon aile içinde kişiden kişiye geçebilir.

Hatta, Brezilya’da bir ailenin her üyesinde altı parmaklılık olduğu bilinmekte. Bu aile, ek parmaklarını oldukça verimli bir şekilde kullanabiliyordu. Yani ailedeki herkesin altıncı parmağı, işlevsel bir halde bulunmaktaydı. Bu durum, aileye büyük bir avantaj sağlamıştı.

Altı parmaklılık yani polidaktili, bir çeşitliliktir. Hastalık olarak görülmemelidir. Parmak sayısındaki çeşitlilikler arasında sayılmalıdır. Bu çeşitliliklerden bir diğeri de normalden az sayıda bir parmak sayısına sahip olmaktır. Bazı insanlarda dört parmaklılık gibi durumlar da meydana gelebilir.