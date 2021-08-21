Alt Küme İşareti Nedir Ve Nerelerde Kullanılır? Klavye İle Alt Küme İşareti Yapımı

Alt kümeler eleman sayıları ile ilgilidir ve iki farklı küme bulunmaktadır. Bu sebeple alt kümeler belli bir anlam üzerinden değerlendirilir. Önemli bir konu olması nedeni ile sınavlarda muhakkak bu konu ile alakalı sorular gelmektedir.

Alt Küme İşareti Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Alt küme işaretine geçmeden önce alt küme açıklanacak olursa; A kümesinde bulunan her bir eleman B kümesinin de elemanı ise o zaman A kümesi B kümesinin alt kümesi olmaktadır. Bu durumda A kümesinde bulunan bütün elemanlar B kümesi içerisinde de yer almaktadır. Bu durum A⊂B şeklinde gösterilmektedir.

A kümesinin B kümesinin alt kümesi olması A⊂B şeklinde gösterilir. Bu şekilde hangi küme hangi kümenin alt kümesi kolay bir şekilde görülebilmektedir.

Bir küme içerisinde bulunan elemanların her biri başka bir kümede de yer alıyorsa o zaman ilk küme ikincinin alt kümesi demektir. Bu durum ⊂ şeklinde gösterilmektedir. Matematik ile ilgili işlemlerde genellikle ⊂ işareti kullanılmaktadır. Kümeler, matematiğin önemli konularından bir tanesidir. Bu nedenle alt kümeler konusunun da iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Klavye ile Alt Küme İşareti Yapımı Nasıldır?

Klavye üzerinde pek çok simgenin kısa yolu bulunsa da alt küme işaretinin kısaltması bulunmaz. Alt küme işaretini yapmak için alt + 08834 tuşlarına basılması gerekmektedir. Bunun için boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşuna basılı tutulup sırası ile 0-8-8-3-4 tuşlarına basılması gerekmektedir. Bu şekilde ⊂ işareti kolaylıkla yapılabilir.