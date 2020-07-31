Alphabet'in geliri şirket tarihinde ilk kez düşüş gösterdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 38,3 milyar dolara geriledi. Firma, 2019'un nisan-haziran döneminde 38,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 6,9 milyar dolara düştü. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 9,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 14,21 dolar olan hisse başına düşen karı da bu senenin aynı döneminde 10,13 dolara geriledi.



