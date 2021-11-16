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Alpha coin nedir?

#Alpha Coin#Alpha Coin Nedir
Alpha coin nedir

Alpha Finance Lab, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanında araştırma ve inşa etmeye odaklanmıştır . Alpha Finance Lab tarafından geliştirilen ilk ürün olan Alpha Lending , Binance Smart Chain üzerine kurulmuş algoritmik olarak ayarlanmış faiz oranlarına sahip merkezi olmayan bir kredi protokolüdür. İşte, Alpha coin hakkında detaylı bilgiler

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Alpha Finance Lab, Binance Smart Chain (BSC) ve Ethereum ile başlayarak farklı blok zincirlerinde kullanıcılara alfa getirecek bir ürün ekosistemi oluşturmaya odaklanan zincirler arası bir DeFi platformudur.

Alpha Finance Lab tarafından geliştirilen ilk ürün olan Alpha Lending , algoritmik olarak ayarlanmış faiz oranlarına sahip merkezi olmayan bir kredi protokolüdür.

ALPHA belirteci, platformun yerel yardımcı program belirtecidir. Jeton sahipleri, herhangi bir temerrüt kredisini karşılamak için ALPHA jetonlarını stake ederek ağ ücretlerinden bir pay kazanabilirler. ALPHA jetonları, likidite madenciliği ve yönetişim oylaması için de kullanılabilir.

Alpha Finance Lab, bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) aracılığıyla yönetişimi iki düzeyde uygulayacaktır: ürün düzeyinde yönetişim ve Alpha Finance düzeyinde yönetişim. Ürün düzeyinde yönetişim, ALPHA belirteç sahiplerinin belirli Alpha ürünlerinin temel parametrelerinde oy kullanmalarına izin verecektir. Alpha Finance düzeyinde yönetişim, ALPHA token sahiplerinin Alpha ürünleri portföyünün nasıl birlikte çalıştığı konusunda oy kullanmasına izin verecek.

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