Almanya’nın moda alanında en hızlı büyüyen ikinci platformu Türk şirket oldu

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İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb’in açıkladığı, Almanya’da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin moda kategorisinde Trendyol ikinci sırada yer aldı. Şirket, giyim kategorisindeki ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform oldu.
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Verilere göre şirket geçen yılın istatistiklerine göre trafiğini %266 artırdı. Trendyol daha önce de SimilarWeb’in, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesine de Türkiye’den ilk 20’ye giren tek şirket olmuştu.