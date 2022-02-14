Almanya’nın moda alanında en hızlı büyüyen ikinci platformu Türk şirket oldu

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Verilere göre şirket geçen yılın istatistiklerine göre trafiğini %266 artırdı. Trendyol daha önce de SimilarWeb’in, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesine de Türkiye’den ilk 20’ye giren tek şirket olmuştu.