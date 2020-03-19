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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:25,Son Güncelleme:/

Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor

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Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor
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Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Almanya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını ölçmek için bilim insanlarına veri sağlamaya başladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Deutsche Telekom, koronavirüs gibi salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) anonim mobil hareketlerin izlenmesine yönelik ücretsiz veri göndermeye başladı. 

Söz konusu verilerin, yetkili otoritelerin izniyle geliştirildiği ve bireysel vatandaşları veya enfekte olmuş kişileri izlemek için kullanılmayacağı belirtiliyor.
Verilerin bilim insanları tarafından Kovid-19'un Almanya'da yayılmasıyla ilgili tahminlerde insanların hareketlerini haritalamak için kullanacağı belirtiliyor. Bilim insanları, veriler sayesinde alınan önlemlere karşı, sosyal hareketlilik ve temasların azalıp azalmadığını da ölçebilecek.

İnsanları hareketlerine yönelik veriler, koronavirüsün kapsam alanına dair bilgi sunarken salgının yayılmasına yönelik veriler, eyaletlere ve şehirlere göre de ortaya çıkarılabilecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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