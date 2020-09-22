Alışverişe ayrılan sürenin yüzde 60’ı onlineda harcanıyor

Türkiye’deki tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını inceleyen Google ve Ipsos, yaptıkları Global Perakende Araştırması ile Türkiye’deki tüketicilerin üçte ikisinden fazlasının doğru satın alma yaptığından emin olmak için, öncelikle internette araştırma yaptıklarını ortaya koydu. Araştırma, bahsedilen tüketicilerin alışverişe ayırdıkları zamanın yarısından fazlasını ise internete harcadığını gösteriyor.

Müşteri sadakati dijitalde



Alışveriş tercihlerinin değişiklik gösterdiği günümüzde işletmeler, şirketlerini ve ürünlerini tanıtmak için daha proaktif davranmak ve internette seslerini duyurmak zorundalar. Rekabette öncü şirketler 7 gün 24 saat gelen talepleri karşılıyor, çıkan dönemsel fırsatları kaçırmıyorlar. İşletmelerin bu denli verimli ve durmaksızın satış yapabiliyor, daha da önemlisi sadık bir müşteri kitlesi yaratabiliyor olmasının nedenlerinin başında ise dijital pazarlama geliyor.



Müşterilerin yüzde 68’i promosyon bekliyor



Dijital pazarlama araçları, günümüzün yoğun rekabet şartlarında işletmelere veri setleri oluşturarak, onların rekabet gücünü üst seviyeye çıkartıyor. Verileri doğru okuyabilen işletmeler büyürken, kullanamayanlar ise geride kalıyor. Günümüz müşterisinin talepleri yüksek, alternatifleri ise çok. Dolayısıyla işletmeler dijital pazarlama araçları ile veri bazlı pazarlama araçlarıyla hedef kitleye ulaşmalı. Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada, küresel ölçekte tüketicilerin yüzde 68’inin bir önceki alışverişlerine özel promosyonlar veya fırsatlar beklediği vurgusu dikkat çekici.



