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Teknoloji
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Align Technology, Exocad’i bünyesine kattı

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Align Technology, Exocad’i bünyesine kattı
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Align Technology, dental bilgisayar destekli dizayn ve üretim (CAD/CAM) yazılımları pazarında yer alan Exocad Global Holdings GmbH’i satın aldığını duyurdu.

Exocad’in satın alımı, Align’in dijital platform erişimini, orto-restoratif ve kapsamlı diş hekimliğini kolaylaştırmak için uçtan uca dijital platform iş akışında restoratif ihtiyaçları ele alan teknolojiler ekleyerek genişletiyor. Align Technology bu satın almayla ayrıca, Exocad’in restoratif dişhekimliği, implantoloji, rehberli cerrahi ve gülümseme tasarımı alanlarındaki uzmanlığını portföyüne katıyor.

Align’ın Invisalign ve iTero dijital çözümleri, laboratuvarda ve hasta başında yeni ve disiplinli diş hekimliğine zemin hazırladığı iddiasında. Exocad aynı zamanda 200’e yakın ortağı ve dünya çapında 35.000’den fazla lisansı ile Align’ın dijital diş hekimliğindeki platform erişimini arttırıyor.

Exocad operasyonlarını olduğu gibi sürdürmeye devam edecek. Exocad ayrıca, paydaşlar ve tüketicilerden oluşan ekosistemini desteklemeyi ve donanımdan bağımsız yazılım çözümleri sağlamayı sürdürecek.

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