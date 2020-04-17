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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin ihalesi gelecek ay yapılacak

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Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin ihalesi gelecek ay yapılacak
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Yangında kullanılamaz hale gelen Mamak'taki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden inşaası için gelecek ay ihaleye çıkılacak.

Mamak Belediyesi tarafından mayıs ayında ihalesi yapılacak Misket Mahallesi'ndeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, yıl sonunda kapılarını bilim meraklılarına açacak. Merkez, geçen yıl çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti.

Yeniden inşa edilecek merkezde, taşıyıcı sistemin dışındaki diğer yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, dış cephe aydınlatması ve ışık gösterisi eklenecek.

Yurt içinde Nisan 2017 ile Kasım 2019 döneminde en az 200 bin kişinin uzayın derinliklerinde yolculuk yaptığı merkezde, astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyordu.

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