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Teknoloji
Haber Giriş: 24.05.2020 - 08:35,Son Güncelleme:

Algo’dan yeni dijital kodlama oyunu

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Algo’dan yeni dijital kodlama oyunu
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), bilişim etkinliklerinin önemli bir parçası olan ve çocukları algoritmik düşünmeye yönelten Algo Dijital’in ilk oyunu 2017 yılının sonlarında hayata geçmişti, şimdi ise yeni bir oyun bambaşka bir içerik ve pek çok yenilikle yayında.

TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı iş birliği ve Google org desteği ile hayata geçirilen oyun, ana karakterimiz Yuko ve arkadaşlarının bulunduğu uzay aracının arızalanarak Dünya’ya zorunlu iniş yapmasının ardından Dünya'daki maceralarında çocukların desteği ile yaşamda kalmaya ve uzay gemilerini yeniden inşaa etmeye çalışmalarını konu alıyor. 40 bölümden oluşan ve deniz, park, şehir ve festival temalarının işlendiği oyunda çocuklar, bilimden sanata matematikten spora, hijyenden, trafik kurallarına ve gönüllülüğe farklı disiplinlerde kurgulanmış kodlamalar oluşturarak gerçek yaşam algoritmalarını keşfediyorlar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından çocuklara algoritmik düşünce ve kodlamayı öğretmek amacıyla hayata geçirilen ‘Algo Dijital’ projesinin yeni oyununun mobil uygulaması çıktı.

Oyunun mobil uygulamaları tüm Türkiye’de ve dünyada, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle ücretsiz olarak Google Play ve App Store kütüphanelerinde çocuklarımız ile buluşmaya başladı. Oyuna TEGV ya da Algo Dijital ismiyle arama yaparak erişilmesi mümkün.

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