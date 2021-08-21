Alfa İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Alfa Sembolü Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Klavye üzerinde bazı semboller yer almamaktadır. Bunlardan birisi de alfa sembolüdür. Bu nedenle alfa sembolünün klavye üzerinden nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır.

Alfa İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinden belirli tuş kombinasyonları ile alfa işaretini yapabilmek mümkündür. Windows 7, 8 ve 10 klavyeden alfa işareti şu şekilde yapılmaktadır:

- İlk olarak başlat menüsüne gidilmelidir.

- Buradan karakter eşlem uygulaması açılmalıdır.

- Burada alt kısımda gelişmiş görünüm butonu tıklanmalı ve bu kısım işaretlenmelidir.

- Daha sonra Unicode'a git yazan yer ve yanındaki boşluk kullanılmalıdır.

- Alfa işareti için boşluğa 93B1 kodu yazılmalı ve Enter tuşuna basılmalıdır.

- Burada alfa işareti ile karşılaşılabilir. İşaretin üzerine çift tıklayarak seç butonu basılmalıdır.

- Kopyalamak istenilen yere ise CTRL+V tuşlarına aynı anda basılmalıdır.

Mac Alfa İşareti Nasıl Yapılır?

Apple markasının geliştirmiş olduğu Mac pek çok kullanıcının tercihi olmaktadır. Onlarda alfa işaretini normal klavye fonksiyonlarından yapabilmek mümkün değildir. Mac alfa işareti için Apple menüsünde Sistem Tercihleri alanına gidilmesi gerekir.

Sistem tercihleri menüsünden klavye seçilmeli ve ardından metin sekmesine tıklanmalıdır. Burada değiştir alanına bir metin yazılmalıdır. İnternetten alınan alfa işareti alfa sütununa yapıştırılmalıdır. Daha sonra kullanıcılar alfa yazdığında karşılarına alfa sembolü yazılı olarak gelecektir. Bu işlemler oldukça kolay ve basittir. Kolay ve şık olan bu yöntem ile kullanıcılar metinlerinde ve çalışmalarında alfa sembolünü rahatlıkla kullanabilirler.