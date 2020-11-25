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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Alcatel tablet satışlarında Türkiye ikincisi oldu

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Alcatel tablet satışlarında Türkiye ikincisi oldu
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2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye tablet satış sıralamasında ikinci tablet üreticisi olan Alcatel, üçüncü çeyrekte de yerini korudu.

Pandemi sürecinde bilgisayarlarda olduğu gibi tablet satışlarında da ciddi bir artış yaşanıyor. TCL'den yapılan açıklamaya göre Alcatel, Türkiye'de tablet pazarında en çok satan ikinci tablet markası oldu. 

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, “IDC’nin resmi rakamlarına göre Türkiye’de ikinci tablet markası haline geldik. Bunun pandemiden sonra da devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü tablet artık sadece çocuk yemek yerken video izlesin ya da Youtube’a bakılsın yeter diye bir düşünceden iş yapılan bir hale döndüğü için önümüzdeki sene de portföyümüzü bu taleplere göre şekillendiriyoruz. Sadece çocuğa alınsın diye bahsettiğimiz dönemde biz ağırlıklı olarak 7 inch tabletler satıyorduk. Şimdi ise ihtiyaca yönelik olarak daha çok 10 inç tabletler satıyoruz." dedi.

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