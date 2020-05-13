MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriAlcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu
GeriTeknoloji Alcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Alcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu
Abone Olgoogle-news

TCL Communication, Alcatel 1S (2020)’nin satışının başladığını duyurdu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne olacak?

Alcatel 1S (2020), kullanıcıların fotoğraf deneyimini iyileştirmek adına 13MP+5MP+2MP üç kamerayla geliyor. Fotoğraflar çekerken 22 farklı ortamı tespit ederek kamera ayarlarını otomatik olarak belirleyebilen Alcatel 1S (2020), makro lens ile yakından çekim yapabiliyor, bokeh efekti sunan süper geniş açılı kamerayla tüm görüntüyü yakalayabiliyor ve her ortama otomatik olarak ayak uyduran AI (yapay zeka) özelliklerinden güç alıyor.

Alcatel 1S (2020), sekiz çekirdekli işlemci, güçlü 32GB + 3GB hafıza ve 4000mAh bataryasıyla geliyor. Cihazda bulunan özel Google asistan tuşuyla tüm işlemler çok daha hızlı yapılıyor.

Alcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu

Alcatel 1S (2020), 6.22 inç HD+ Geniş ekranı ve yüzde 87,5 ekran/gövde oranıyla kullanıcılara canlı renkler ve rahat bir görüntüleme deneyimi sunduğu iddiasında. Cihaz aynı zamanda 2.5D camla, şık ve parlak bir arka tasarımla üretiliyor.

Alcatel 1S (2020), Akik Taşı Yeşili (Agate Green) ve Gri (Power Gray) seçenekleri ve 1.399 TL önerilen satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle