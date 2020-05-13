Alcatel 1S (2020) Türkiye’de satışa sunuldu

Alcatel 1S (2020), kullanıcıların fotoğraf deneyimini iyileştirmek adına 13MP+5MP+2MP üç kamerayla geliyor. Fotoğraflar çekerken 22 farklı ortamı tespit ederek kamera ayarlarını otomatik olarak belirleyebilen Alcatel 1S (2020), makro lens ile yakından çekim yapabiliyor, bokeh efekti sunan süper geniş açılı kamerayla tüm görüntüyü yakalayabiliyor ve her ortama otomatik olarak ayak uyduran AI (yapay zeka) özelliklerinden güç alıyor.

Alcatel 1S (2020), sekiz çekirdekli işlemci, güçlü 32GB + 3GB hafıza ve 4000mAh bataryasıyla geliyor. Cihazda bulunan özel Google asistan tuşuyla tüm işlemler çok daha hızlı yapılıyor.



Alcatel 1S (2020), 6.22 inç HD+ Geniş ekranı ve yüzde 87,5 ekran/gövde oranıyla kullanıcılara canlı renkler ve rahat bir görüntüleme deneyimi sunduğu iddiasında. Cihaz aynı zamanda 2.5D camla, şık ve parlak bir arka tasarımla üretiliyor.

Alcatel 1S (2020), Akik Taşı Yeşili (Agate Green) ve Gri (Power Gray) seçenekleri ve 1.399 TL önerilen satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.