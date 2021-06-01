Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden önemli teknolojik başarı

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin ve eğitim kurumlarının fiziki eğitime kapanmasıyla birlikte sınavlar online sisteme geçti ve çoğu kurum ve öğrenci bu konuda zorluklarla karşı karşıya geldi. Pandeminin getirdiği ve dijitalleşmenin oluşturduğu ortamda üniversiteler başta olmak üzere uzaktan eğitim süreçlerinde olan tüm kurumlar akreditasyon yeteneklerini kaybetmemek için “çevrimiçi (online) sınav” ve “uzaktan gözetmenlik” teknolojilerine yönelmeye başladılar. Bu doğrultuda online sınavlarda kopya engellemeye yönelik yapay zeka destekli çevrimiçi sınav güvenliği sistemi çözümlerine de ilgi her geçen gün artıyor. Sınavların çevrimiçi ortamda yapılması lojistik maliyetleri ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurumlara kolaylık sağlıyor.

Güvenli sınav sistemiyle bir ilke imza atıyor

Çevrimiçi sınav sistemi ve güvenliği konusunda lider çözümler sunan yerli girişim Witwiser’ın sınav sistemi ve güvenlik çözümlerini kullanılarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa yapay zeka destekli çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisi ile gerçekleştirilen YÖS sınavı İngilizce, Farsça, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere beş farklı dilde 55 ülkeden yüzlerce aday öğrencinin katılımıyla tamamlandı. YÖS, Türkiye’de herhangi bir üniversitede lisans veya ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu bir sınav. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre Türkiye’deki üniversitelere başvuruda bulunabiliyor ve yeterli puanı alan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanıyor.

Kurumların bütçelerine göre özelleştirilebilir, ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenebilir, teknolojik çözümler sunan Witwiser, sınav güvenliği konusunda çalışan ilk yerli girişim olma özelliği de taşıyor. Sadece çevrimiçi sınav güvenliği sistemi talep eden kurumların kullanmış olduğu herhangi bir öğrenme yönetim sistemine veya sınav sistemine ile kolayca entegre olabiliyor. Witwiser, kurumların ihtiyaçlarına göre sürekli olarak yeni entegrasyonlar eklemeye ve gelişmeye devam ediyor.