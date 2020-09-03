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GeriTeknoloji Aksungur İHA, 49 saatlik uçuşa imza attı
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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:12 | Son Güncelleme:

Aksungur İHA, 49 saatlik uçuşa imza attı

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Aksungur İHA, 49 saatlik uçuşa imza attı
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Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, 49 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksungur hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.

Bu gelişme, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!" ifadeleriyle paylaşıldı. 

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi. 

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