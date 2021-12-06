Akıllı telefonda akıllı seçim dönemi

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64GB ROMa sahip VIA E30, 4GB RAM ile hızlı program geçişlerine sahip olurken, arka planda daha fazla uygulama çalıştırmaya olanak sağlıyor. MediaTek Helio G35 işlemci gücüyle HyperEngine oyun teknolojisinin keyfini %89,8 ekran gövde oranıyla birlikte kullanıcılara büyük ekranda sunan E30, 5.000 mAh güçlü tasarruf piliyle destekleyen VIA E30, 5.000 mAh’lik güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrü vadediyor. Aynı zamanda 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini de sağlayan E30, tam 12 farklı kategoriyi AI kamerası sayesinde fotoğraf çekerken tanıyabiliyor, gelişmiş algoritma ile otomatik ve akıllıca hedefli senaryolarla fotoğrafları optimize ediyor.