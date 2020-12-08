Akıllı saatlere kamera gelebilir mi?

Wristcam ismini taşıyan ve Apple Watch'ların kayışı olarak kullanıldığında Apple Watch'u kameralı bir saat haline getiren yeni konsept, dikkatleri üzerine çekti. 4K çözünürlükte görüntü alabilen Wristcam, üzerinde 8 megapiksellik kamera barındırıyor ve selfie çekimler için 2 megapisekllik bir kameraya daha sahip.

CMRA ismiyle satışa sunulması planlanan ürün, 8 GB dahili hafızaya sahip olacak ve kaydedilen görüntü bu birimde bulunacak. Apple Watch ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen ürün, iPhone ile bağlantıyı ise hem Bluetooth hem de WiFi üzerinden sağlıyor.



KAMERALI AKILLI SAATLER YENİ BİR TASARIM DEĞİL

Akıllı saatlerin ilk modelleri dahili kameraya sahipti ve saat üzerinden fotoğraf çekebilmek mümkündü. Ancak gizlilik ihlali ve çeşitli suçlara sebebiyet verdiğinden saatlerden kameralar kaldırıldı. Önce fotoğraf çekiminde etraftaki herkesin duyacağı şekilde denklanşör sesi saatlere eklenirken, kameraların saatten tamamen kaldırılması çözüm oldu.

Bugün için popüler hiçbir saat modelinde kamera bulunmuyor.