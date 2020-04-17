Akıllı ödeme botu WhatsApp’a geldi

Tüm dünyada 60 milyar dolar pazar payına ulaşan sosyal ticaretin 2021 yılında 166 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sosyal ticaret pazarının büyümesinde akılı telefonların rolü oldukça büyük. Sosyal medya hesaplarına istenilen her yerden ulaşma imkanı veren bu araçlar insanların vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle WhatsApp akıllı telefonlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Facebook’un son açıklamasına göre aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen WhatsApp’ı dünya genelinde yaklaşık olarak her 4 kişiden 1’i kullanıyor. İnsanlara hız vadeden bu mesajlaşma uygulamasının satıcılar tarafından kullanılması da kaçınılmaz bir gerçek olarak görülüyordu.



WhatsApp’ın uygulama yeteneklerini genişletmesinin ardından Paymes de bu alanda geliştirmelerini tamamlayarak WhatsApp ödeme botunu canlıya aldı. Şirketin Kurucu Ortağı Sabrican Zaim "Bu çalışma ile artık herhangi bir ürün veya hizmeti satmak istediğinizde onun için bir web sitesi yada ödeme platformuna gitmenize gerek kalmıyor. Bir ürün satmak istediğinizde WhatsApp içerisinde yer alan akıllı ödeme botumuzla bir arkadaşınızla sohbet eder gibi konuşup ürününüzün özelliklerini, fotoğrafını, fiyatını yazarak 20 saniye içerisinde bir satış linki oluşturabilir ve dilediğiniz mecradan alıcılarınızla paylaşabilirsiniz." dedi.