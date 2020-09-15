Akıllı fabrika dönemi başlıyor

İlk fazı 1 Ocak 2020 tarihinde tamamlanarak hayata geçirilen projeyle ASAŞ, pandemi döneminde kesintisiz üretim ve tedarik zincirinin devamlılığını sağladı. Proje kapsamında müşteri teklif talebinden satın almaya, stok yönetiminden sevkiyata tüm tedarik zinciri süreçleri, artık dijital ortamda entegre bir yazılım platformu üzerinde gerçekleştiriliyor. Üretimde ise tüm çalışmalar el terminalleri, tabletler üzerinden yerinde ve gerçek zamanlı olarak sistemlere aktarıldığı için üretim verimliliği anlık olarak izlenebiliyor.

ASAŞ, DigitALL Dijital Dönüşüm Projesi ile entegre yazılım platformu üzerinden satış-operasyon, planlama, üretim, satın alma ve finans bölümleri bütünleşik olarak çalışabiliyor.

DigitALL ile ASAŞ’ın akıllı fabrikalar dönemine girdiğinin altını çizen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, konuya ilişkin şunları söylüyor: “Dijitalleşmenin en önemli kazanımları teknolojiyi kullanarak süreçlerin yalınlaştırılması, verimli hale getirilmesi, sermayedarlar, çalışanlar ve müşteriler için değer üretmesidir. ASAŞ olarak bu çerçevede hayata geçirdiğimiz DigitALL projesi de bize iş yapış kültürümüzü yeni araçlarla zenginleştirilip geliştirme imkanı sunuyor. Proje kapsamında fabrikalarımızı fiber network ağlarla donatıp, üretim kampüsümüzün tamamında 'wireless' (kablosuz teknoloji) şemsiyesiyle çalışma arkadaşlarımıza mobilite imkânı kazandırdık. Bu sayede kademeli siber güvenlik altyapısı, veriyi çok boyutlu görebilme, değerlendirme, analiz etme ve bu uygulamaların altında onlarca kritik sürecin dijital ortamda işletilebilir olmasını sağladık. Kalıp ve Billetlerin operatör desteği olmadan preslere yüklenebilmesi için kamera destekli kare kodla çalışacak otomasyon sistemleri kurduk. DigitALL projemiz ile olağan şartlarda firmaların her birini 3-9 ay arasında yapabildiği 15 projenin tamamını, 17 ayda ve tek seferde tamamladık.”

Şimdi sırada veri analitiği, yapay zekâ ve VR, AR gibi teknolojiler var

ASAŞ’ta yapılan her işin dijital bir ayak izi olduğunu belirten Hatiboğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Elimizdeki bütün verileri, grup genelinde ortak rapor ve veri keşif araçları ile gerçek zamanlı işleyebiliyoruz. Şimdi de yolculuğumuza veri analitiği, yapay zekâ ve VR, AR gibi teknolojilerle katma değerli adımlar atma hedefiyle devam ediyoruz.”



