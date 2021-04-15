Akıllı ev sistemleri hem güvenlik hem konfor sağlıyor

Yapılan araştırmalara göre; global akıllı ev pazarının 2022 yılına kadar 53,45 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. En çok tercih edilen akıllı ev ürünlerinden biri olan robot süpürgeler ise tüm dünya genelinde satışlarını artırmayı sürdürüyor. 2018'de global robot süpürge pazarı 1,84 milyar dolar değerindeyken; bu piyasa değerinin 2025 yılına kadar 4,98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akıllı ev sistemleriyle yapılabilecekler nerdeyse sınırsız. Bu sistemlerle; oturma odasına takılan akıllı ampülün verilen komuta bağlı olarak günün belirli saatlerinde, belirlenen renk sıcaklığına bağlı olarak çalışmasını sağlamaktan, eve yerleştirilen güvenlik kamerasında yer alan hareket sensörü yardımıyla, evde olağandışı gerçekleşen hareketliliklerden anında haberdar olunmasına dek birçok dijital senaryo oluşturmak mümkün.

Robot süpürge satışlarında %80 artış

Akıllı ev sistemlerine olan talebin artmaya sürdürmesi bu ürün gamında yer alan akıllı cihazların satışına da yansımayı sürdürüyor. Verilere göre; 2021’in ilk 2 ayında, akıllı ev güvenlik kameralarının satışı geçen yıla kıyasla 4 kat artarken en çok tercih edilen akıllı ev cihazları arasında yer alan robot süpürge satışları ise 2019’a kıyasla %80 artış gösterdi. 2020’de robot süpürge ürün sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı bir önceki yıla oranla 4.3 kat artarken, verilere göre 2020’de akıllı ev kamerası ürün sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısında ise 9 kat artış yaşandığı görülüyor.

Akıllı ev sistemleri gündelik hayata konfor katmayı sürdürecek

Akıllı ev sistemlerinin hem güvenlik hem de konfor sağladığının altını çizen şirketin Kurucu Ortağı Nurettin Erzen; “Teknolojinin olanakları bir süre önce hayal bile edemeyeceğimiz cihazları evlerimizin içine kadar soktu. Bugün, akıllı ev sistemleri sayesinde neredeyse sınırsız senaryolar oluşturmak mümkün. Örneğin; bir robot süpürge belirlenen saat ve günlerde, oluşturulan senaryoya bağlı olarak evin tamamını ya da bir bölümünü temizleyip, temizlik sonucunu kullanıcıya raporlayabiliyor. Mobil cihazlardan kontrol edilen akıllı prizler aracılığıyla, su ısıtıcısı ya da ütünüzün açık kalıp kalmadığı konusunda kararsız kalmanız durumunda, akıllı prizi uzaktan kapatılabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde de akıllı ev otomasyonu konusunun gelişimini sürdürerek pazar hacmini artıracağını düşünüyoruz, yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Özellikle birbiriyle entegre olan cihaz çeşitliliği arttıkça akıllı ev sistemleri de etki alanını genişletecektir” dedi.