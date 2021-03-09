Ekranların geleceği alanındaki önemli konuların ve tüketici deneyimini iyileştirmenin ele alındığı toplantıyı CCS Insight Baş Analisti ve CMO'su Ben Wood modere etti ve TCL Communication'dan, TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd'den (TCL-CSOT), DXOMARK Image Labs'tan ve Pixelworks Inc.'den ekran uzmanları katıldı. Toplantıda çok formlu esnek ekranlara, çok ekranlı trendlere, görsel iyileştirmelere ve göz sağlığı teknolojilerine de yer verildi.



Akıllı ekranlar gündeme taşınıyor



Ekranda yapılacak inovasyonlar, yeni cihaz konseptlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. TCL ise kurulduğu ilk günden beri akıllı ekranların inovasyonuna yaptığı yatırımı en yüksek seviyeye çıkaran bir ana stratejiyi takip ediyor.



TCL Communication Küresel Pazarlama Genel Müdürü Stefan Streit, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekranlar, bir telefondaki ikinci en pahalı bileşen ancak tüketiciler genellikle iyi bir ekranın önemini göz ardı edebiliyor. TCL olarak hem görsel teknolojisinin öneminden hem de cihazların inovasyonundaki önemli rolünden ötürü akıllı ekranı her zaman cihaz stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Yıllarca görsel iyileştirme, göz koruması, çok formlu esnek ekranlar ve birden fazla ekranın birlikte çalışabilmesi gibi teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için yaptığımız yatırımları en üst seviyeye çıkarttık. Sektör lideri iş ortaklarımızla bir araya gelerek ekran inovasyonlarını akıllı cihaz portföyümüze entegre edebiliyoruz ve satışa sunabiliyoruz. Böylece tüketicilerimiz de en yeni teknolojileri uygun maliyetle deneyimleyebiliyor.”



Sektörün birlikte çalışmasından güç alan ekran inovasyonları



TCL Communication, akıllı ekranlardaki inovasyonlara liderlik etmek için sektördeki yenilikçi kişilerle ve uzmanlarla yakın bir şekilde çalışarak, görsel kaliteyi ve tüketici deneyimini daha da artırıyor.



TCL-CSOT OLED Uzmanı Steve Kim, “Ekranın arkasındaki teknolojiler önemli ancak akıllı ekranların tüketicilerin ihtiyaçlarına nasıl denk gelebileceğine ve tatmin edici bir kullanım deneyimi sunabileceklerine de odaklanmamız gerekiyor. TV'de, otonom sürüş araçlarında, AR/VR gözlüklerinde ya da başka herhangi bir cihazda yer alan akıllı ekranlarda tasarım, performans ve fonksiyon olmak üzere üç ana etmene dikkat etmemiz lazım. Bunun yanına mümkün olan noktalarda uygun maliyet sunmak da bir bonus olmalı. Ekranlar geliştikçe destekleyecekleri AR ve VR özellikleriyle otomatik ve sanallaştırılmış hizmetin mümkün olacağına inanıyoruz. Otonom sürüş araçları alanına baktığımızda ise kullanıcının bir araba içinde yer alacak akıllı ekrandaki içerikleri, evinde, gittiği bir tiyatroda, restoranda, müzede, hastanede ve ofiste bile görebilecek” dedi.



Pixelworks Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ting Xiong, “Mobil internet kullanımındaki artışla mobil telefonlar artık bir “telefondan” çok daha fazlası. Mobil veri trafiğinin yüzde 75'ini video içerikleri oluşturuyor. Bu yüzden insan-makine arayüzünde görsel ekran performansı daha da önemli hale geliyor. Cihazlardaki tutarsızlığı ve görsel içeriklerdeki boşluklarla ilgili sorunları gidermek amacıyla 2018'den beri TCL Communications ile bağımsız bir görsel işlemci olan Pixelworks işlemci i3'ü geliştirmek ve mobil video deneyimlerini iyileştirmek için yakın olarak çalışıyoruz. Bu yıl sektörde yapay zekadan güç alan ilk bağımsız görsel işlemci olan Pixelworks i6 ile mobil oyun deneyimini daha da iyileştirmek için birlikte çalışıyoruz. Pixelworks olarak TCL ile birlikte bu inovatif ekran teknolojisinin en üstün değeri sunacağına ve uzun yıllar sonra bile tüketicileri tatmin edeceğine inanıyoruz” dedi.



DXOMARK Görsel Kalite Direktörü François Grandclerc, “DXOMARK'ın Display skoru, ilgili görsel kalite niteliklerine yönelik tarafsız ve algısal ölçeklendirmeleri ve ekranların kullanıcı deneyimde fark yarattığı öne çıkan kullanım durumlarını temel alıyor. Yeni yuvarlanabilir ve esnek ekranlar ile dinamik içeriklerin ekran boyutlarına uyarlanması, yeni cihazlar için bir şart olacak. Ek olarak ekranların ve dokunma deneyiminin katlarken ve oyun oynarken kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğine, HDR içerik oynatırken videoların takılma olmadan akışına ve görüntünün oluşturulmasına odaklanıyoruz. Ekranın kalitesini güvence altına almak için keskinlik, renk, parlaklık uyumuyla ilgili niceleme etkisi de detaylı bir şekilde test ediliyor” dedi.



Ekran İnovasyonu İçin Dört Ana Başlık



Streit, gelecekte akıllı ekranlar için neler olacağından bahsettiği sırada TCL'in ekran teknolojisini geliştirirken dikkat ettiği dört alanın altını çizdi:



1. Görsel İyileştirme



Ekran teknolojisinin sektör lideri TCL, ekran teknolojisindeki inovasyonlarının çıtasını mevcut yazılımı yükselterek ve kullanıcılara gelişmiş görsel deneyim sunmak amacıyla yeni teknoloji geliştirerek ara vermeden artırmaya devam ediyor.



Şirket yakın zamanda ekran optimizasyon teknolojisi NXTVISION 2.0'ı kullanmaya başladı. Bu teknoloji, ekranda daha detaylı bir görünüm için gerçek ten rengi ve yapay zeka görsel iyileştirmeleri gibi özelliklerle premium görsel deneyimini uygun fiyata sunuyor. Şirket aynı zamanda en yeni akıllı telefon portföyü TCL 20 serisini de kendisine ait NXTVISION 2.0 görsel teknolojisiyle donatıyor.



2. Göz Sağlığı, Göz Koruması



NXTVISION, tüketicilere premium görsel deneyiminin yanı sıra göz koruma teknolojilerini de uygun maliyetle sunuyor. Mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan bu teknolojide çeşitli göz sağlığı modları bulunuyor. Şirketin en yeni teknolojisi olan NXTVISION 2.0, geliştirilmiş parlaklık ayarlama gibi göz sağlığı için daha da fazla iyileştirme sunacak.



Işık yaymayan ekranlar, göz koruyan ekranlar arasında en iyi ekranlardan birisi ancak görüntüleri sadece sınırlı renk tonlarıyla oluşturan e-mürekkep teknolojisi, pazardaki tek seçenek olarak öne çıkıyor. Öte yandan TCL'e ait olan NXTPAPER teknolojisi, ilk defa göz dostu videolar oynatmak için görselleri bütün renklerle sunarken geleneksel e-mürekkep okuyucularla aynı seviyede göz konforu sağlıyor. NXTPAPER, birçok e-mürekkep tabletlerine kıyasla yüzde 25 daha yüksek kontrasta imkan tanıyor ve standart LCD ekranlara göre yüzde 65 daha fazla güç verimliliği sunuyor. TCL, NXTPAPER teknolojisini kullanan ilk tabletini CES'te tanıttı.



3. Çok Formlu Esnek Ekran



CCS Insight Baş Analisti ve toplantının moderatörü Ben Wood, “Yeni ekran teknolojileri sayesinde akıllı telefonların şekli değişiyor. Katlanabilir ve ‘yuvarlanabilir' telefonlar ortaya çıkmaya başladı ve ticari olarak piyasaya sürülecek ya da en azından konsept aşamasında olan cihazların sayısı giderek artıyor. Üreticiler, akıllı telefon tasarımında yeni bir çağa hazırlanırken artık akıllı telefon dünyası düz olmanın ötesine geçiyor” dedi.



En gelişmiş inovasyonlarla sektörü ileriye taşımak için TCL, TCL-CSOT ekran panel teknolojisiyle katlanabilir ve kıvrılabilir cihazların geliştirilmesine öncülük ediyor. Bunların arasında geçen yıl tanıtılan üçe katlanan tablet konseptinin yanı sıra resmi olarak ocak ayında duyurulan 17 inç baskılı ve sadece 0,18mm kalınlığında olan OLED Yuvarlanabilir Ekran bulunuyor. Şirket, bu teknolojilerin ticari olarak satışa çıkabilmesi için TCL'in ilk esnek ekranlı telefonunu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtmayı planladığını duyurdu.



4. Birden Fazla Ekranın Birlikte Çalışması



TCL, birbiriyle sorunsuz bir şekilde çalışan tüketici elektronik cihaz portföyüne bir geçiş yapmak için güçlü bir entegrasyon sunmaya önem veriyor. AI x IoT stratejisini kullanan TCL, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler için daha akıllı bir cihaz ekosistemi geliştiriyor. Birden fazla ekranın bir arada çalışabilmesi, TCL cihaz kullanıcılarının ekranlar arası deneyimi ilk kullanan kişiler olmasını sağlayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar akıllı telefonları, TV'leri, PC'leri ve göz kalitesine yakın ekran, akıllı buzdolabı ekranları, akıllı aynalar gibi geleceğin teknoloji inovasyonlarını aynı anda kullanabilecek.