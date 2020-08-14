Akıllı bileklikler ile neler yapabilirsiniz?

Akıllı bileklikler, aslında uzun yıllardır hayatımızda olan bir teknoloji. Ancak akıllı saatlerin de sahneye çıkmasıyla birlikte ve elbette son teknolojinin de getirdiği yenilikler, bileklikleri çok daha akıllı bir hale getirdi. Öyle ki bu bileklikleri taktığınızda akıllı saatlerle hemen hemen aynı şeyleri yapabildiğini göreceksiniz.



Akıllı bileklikler, bildirimleri takip etme konusunda pratik araçlardır. Telefondan fark edemediğiniz pek çok gelişmeyi bileğinizde anında yakalayabilirsiniz. Üstelik telefonun zil sesini kısarak da gürültü kirliğinin önüne geçmiş olursunuz.

Gelen çağrılardan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Telefonla birlikte çağrı bilekliğinizin ekranına da geldiğinden bu noktada telefonu hemen elinize alarak çağrıyı cevaplayabileceğiniz gibi, bileklik üzerinden çağrıyı reddetme şansına da sahipsiniz.



Bileklikler, yazımızın başında da belirttiğimiz üzere tam bir sağlık asistanı. Adımlarınızı yakından takip eden, uyku kalitenizi ölçen, derin uykunuzun hangi noktada başladığını ve kadar sürdüğünü sizinle paylaşan, kalp ritminizi de ölçmekten geri kalmayan bu bileklikler, farklı spor dallarını da destekliyor.

Örneğin bisiklet binecekseniz buna özel modu açmanız yeterli; yaktığınız kaloriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi ölçmeyi bilekliğinize bırakın. Yüzerken de bilekliğinizi yanınızda tutabilirsiniz; zira bu bilekliklerin büyük bir kısmı suya dayanıklı bir yapıda bulunuyor.



Yeni nesil akıllı bilekliklerin fiyatı 200 ila 400 TL arasında değişiyor ve yeni sürümler geldikçe ekranların büyüdüğünü ve renklendiğini görüyoruz. İlk modellerde ekran dahi yoktu ve doğrudan bilekliği telefondan yönetmek durumundaydınız.

Eğer akıllı saatleri pahalı buluyorsanız ve saati bir aksesuar olarak bileğinizde görmek sizin için önemli değilse, bu bilekliklere şans verebilirsiniz.