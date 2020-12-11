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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:45 | Son Güncelleme:

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine Çin’den yazılım ödülü

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Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine Çin’den yazılım ödülü
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Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Recai Alper Emek ve Görkem Acar, Çin’de SuperMap firması tarafından düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri Yarışması’nın geliştirici dalında birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Programı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yüksek lisans öğrencisi Recai Alper Emek ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi Görkem Acar, global pazarda jeo-enformasyon sektöründeki öncü firmalardan biri olan SuperMap tarafından düzenlenen ve Çinli teknoloji devi Huawei’nin sponsorları arasında bulunduğu uluslararası CBS yarışmasında, geliştirici dalında birincilik ödülü kazandı.

Dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin gün geçtikçe önemi artan CBS ve uzaktan algılama alanlarına ilgilerinin artması ve yeteneklerini geliştirmeleri için düzenlenen yarışmada birinci olan Recai Alper Emek ve Görkem Acar, firma birincilik ödülü olarak uluslararası projelerde çalışma fırsatı ve para ödülü kazandı.

Geliştirdikleri Rochester City Real Estate Interactive Map Web Application uygulamasını emlak sektöründe CBS’nin etkin biçimde uygulanabilirliğini göstermek için tasarladıklarını söyleyen Recai Alper Emek, Demo olarak geliştirilen uygulama ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinin emlak verilerini içermektedir. Bu veriler Rochester Belediyesinin açık veri (opendata) portalından edinilmiştir. SuperMap firmasının teknolojilerinin yanında açık kaynaklı teknolojiler de kullanmakta ve web ortamında sunulmaktadır. Uygulama üzerinde çeşitli filtreler kullanılarak meknsal sorgular, veri görselleştirme, veri analizi, adrese dayalı sorgular, adres tarifi alma gibi işlemler yapılabiliyor" diye konuştu.

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