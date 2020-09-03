Akdeniz Roket Takımı TEKNOFEST'te finalist olmaya hak kazandı

Akdeniz Üniversitesi’nin desteği ve Antalya Teknokent’in ana sponsorluğunda çalışmalarını gerçekleştiren Akdeniz Roket Takımı’nın, Antalya Teknokent Prototip Atölyesi’nde yürüttüğü ve TEKNOFEST’te finalist olmaya hak kazandıkları projelerinin temel amacı, roketi belirlenen irtifa olan 5000 feet’e çıkarmak ve roketin içerisinde bulunan faydalı yükle birlikte güvenli iniş yapmasını sağlamak. Özgün tasarlanan uçuş bilgisayarından alınan verileri yine özgün tasarlanmış arayüz aracılığıyla yer istasyonundan takip edebilmek.



Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik farkındalığı yüksek, girişken, iyi yetişmiş ve nitelikli mühendis adaylarından oluşan Akdeniz Roket Takımı öğrencileri, roket alanında ulusal çapta elde edilecek başarı ve tecrübelerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ve Antalya Teknokent’in desteğiyle uluslararası yarışmalara taşıyarak Antalya Teknokent’i, Akdeniz Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.



Antalya Teknokent Prototip Atölyesi’nde proje çalışmalarını tamamlayan genç mühendis ekip, TEKNOFEST 2020 yarışması kapsamında, 3 Eylül 2020 tarihinde Tuz Gölü’nde atışlarını gerçekleştirecek.



TEKNOFEST 2020 yarışması hazırlık süreci boyunca takımla proje görüşmeleri gerçekleştirerek projeleri hakkında istişarede bulunan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, yarışma öncesi Akdeniz Roket Takımı’na güvendiğini, sonuç ne olursa olsun azim ve gayretleri ile finale kalmalarının bile büyük bir başarı olduğunu belirtti.



