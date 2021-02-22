Akbank'ta uzaktan müşteri olma süreci başlıyor

Bankacılıkta yeni bir çağın başladığının altını çizen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Akbank’ta uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisini hayata geçiriyoruz. Değişime öncülük ederek müşterilerimizin hızla değişen davranış ve beklentilerini karşılarken, geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi de büyük değişimlerin yaşandığı bir süreç oldu. Özellikle dijital hizmetlerin çok daha öne çıktığını somut bir şekilde gözlemledik. 1 Mart itibarıyla başlaması öngörülen uzaktan müşteri olma süreci de bu eğilimi destekleyecek ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Tüm müşteri etkileşim noktalarında deneyim odaklı, sade ve yalın hizmetler sunan bir banka olarak, uzaktan müşteri edinimi konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler, uluslararası tasarım ödüllerine sahip uygulamamız Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kağıtsız, imzasız Akbanklı olabilecekler. İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerimize anında ulaşabilecekler.” dedi ve ekledi:

“Dijital bankacılığı aynı zamanda finansal kapsayıcılığı hızla geliştirmek için de önemli bir araç olarak görüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz dijital ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracağız. Bu yeni dönemin hedeflerimize ulaşmada önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz. Euromoney tarafından “Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası” unvanına layık görülen ilk Türk bankası olarak bu yeni döneme de öncülük etmek için hazırız.”

Bu yeni dönemde en iyi deneyimi sunan bankaların öne çıkacağına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Uçtan uca dijitalleşen müşteri olma süreciyle birlikte sektörümüzde yeni bir dönem başlayacak. Kullanıcılar bu yeni yasal düzenleme sayesinde, Akbank Mobil’i indirip bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecekler. Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecekler. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle diledikleri yerden diledikleri zaman Akbank müşterisi olurken aynı zamanda pek çok temel bankacılık ürününe de kısa sürede sahip olabilecekler. Akbank Mobil’den bu dijital süreç ile Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar da sunacağız. Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecekler.”

Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş ise “Uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladığımız sürecimizi baştan sona OCR (Otomatik Karakter Tanıma), NFC (Yakın Mesafe İletişim), biyometrik kontroller ve görüntülü görüşme adımlarıyla; birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturum şeklinde tasarladık. Mobil uygulamamız üzerinden ilerleyecek süreçte OCR ve NFC teknolojilerini kullanarak müşterimizin kimliğine dair tüm doğrulamaları gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizin güvenliği için titizlikle tasarladığımız süreçte gerekli doğrulamalar için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacağız. Kimlik kontrolünün ardından işlemi yapan kişinin gerçekten kimlik sahibi olduğunu teyit etmek için müşterinin selfie görüntüsü ile kimlik kartı üzerindeki biyometrik fotoğrafını eşleştirirken bir yandan da canlılık testleri yapacağız. NFC ve biyometrik kontrollere ek olarak, özel güvenlik eğitimleri almış çalışanlarımızın müşterilerimizle yapacağı görüntülü görüşme ile destekleyeceğimiz sürecimizin güvenli, hızlı, pratik ve en iyi müşteri deneyimi ile tamamlanmasını hedefliyoruz.” dedi.