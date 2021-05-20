Akbank ve Teknosa’dan mobil bankacılıkta işbirliği

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları ve alışveriş deneyimlerini her geçen gün iyileştiriyoruz. Artık müşterilerimiz Akbank Mobil’deki Teknosa online mağazasından beğendikleri teknoloji ürünlerini seçip ister kredi ister havale ile alışverişlerini yapabilecekler.” dedi.

“Akbank Mobil’deki alışveriş mağazalarını çeşitlendiriyoruz”

Yüce, Akbank’ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini söylerken, “Pandemiyle birlikte tüketicilerin pek çok alanda olduğu gibi finans alanında da dijital çözümlere yönelme eğilimi hızlı bir şekilde arttı. Özellikle mobil bankacılık kullanımında büyük ivmelenme gözlemledik. Akbank olarak her dört ihtiyaç kredisinin üçünü dijital kanallarımız üzerinden kullandırıyoruz. Artık müşterilerimiz bizlerden, bankacılık ve bankacılık dışı farklı platformlar ve servisler arasında geçişkenlik sağlayan yenilikçi, hayatı kolaylaştıran servisler talep ediyor. Bu nedenle günümüz dünyasında bankaların bankacılık dışı sektörlerle yapacağı işbirlikleri büyük önem taşıyor. Biz de Akbank Mobil’de yer alan mağazaları çeşitlendirip müşterilerimizin alışverişlerinde akışkan bir deneyim sunmayı çok önemsiyoruz. Teknosa işbirliğimiz ile birlikte Teknosa’nın bize özel hazırladığı online mağazasına artık Akbank Mobil’den erişim sağlanabiliyor. Müşterilerimize Akbank Mobil’den sunduğumuz pazar yerleri ile alışverişlerinde farklı ödeme çözümleri ile uçtan uca destek verebiliyoruz.” diye konuştu.