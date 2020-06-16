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Teknoloji
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Akbank bünyesinde dijital staj uygulaması başlıyor

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Akbank bünyesinde dijital staj uygulaması başlıyor
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Akbank, 15 Haziran itibarıyla dijital staj uygulamasına başlıyor. Staj programı 1 ay sürecek.

Akbank’ta eğitim ve rotasyon programları dahil pek çok etkinlik dijital ortamlarda sürdürülüyor. Şirketin staj programı da bu dönemde dijital olarak gerçekleştirilecek. Stajyerlerin 4 haftalık süre ile gerçek iş hayatını deneyimleyecekleri programa; örgün eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinde okuyan 2. ve 3. sınıf öğrencileri katılıyor. 

Pandeminin iş yaşamında birçok değişimin yaşanmasına sebep olduğunu, buradan çıkarılacak derslerin yanısıra yeni ve başarılı uygulamalar için de bir fırsat alanı oluştuğunun altını çizen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Dijital staj programı bu süreçte hayata geçirdiğimiz ve iş hayatına hazırlanan gençlerimiz için faydalı olacağına inandığımız yeni bir uygulama. Stajyerlerimiz projelerin içinde yer alarak hem iş hayatını öğrenecek hem de birlikte çalışmanın önemini deneyimleyebilecek” dedi.

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