Akaryakıt sektöründe önemli dijital dönüşüm anlaşması

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Şirket, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları ve yurt genelinde yayılan köy pompalarında satış, stok ve dolum verilerinin yönetimini daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla Türk Telekom ile sürdürdüğü iş birliğini genişlettiğini açıkladı. Bu iş birliği sayesinde Türk Telekom, Petrol Ofisi’nin akaryakıt otomasyon sistemlerinin dijital dönüşümünde “Geniş Alan İletişim Ağı” (SD-WAN) ve Lokal Network Altyapı kurulumunu hayata geçirerek 5 yıl daha altyapı yönetimini sağlayacak. Yeni anlaşma ile SD-WAN teknolojisinin, geçtiğimiz günlerde devir süreci tamamlanan bp istasyonlarında ve hizmet noktalarında da kullanılacağı belirtildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Grubumuzun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olan ve Türkiye genelinde enerji sektöründe iletişim otomasyon altyapısının, UTTS dâhil olmak üzere yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunan bu önemli projeyi, dijitalleşmeyi bir kültür olarak gören ve ülkemizin dijital dönüşümünde hayati rol oynayan Türk Telekom ile hayata geçirmekten ötürü mutluyuz” şeklinde konuştu.

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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise açıklamasında şunları söyledi: “Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, SD-WAN teknolojimizle onların ağ yönetimini daha esnek, güvenilir ve merkezi hale getirerek, operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçirerek, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye ve en yeni teknolojilerle uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.