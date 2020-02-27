Akademik dünya da 'oyuna' kayıyor

Bu bağlamda ülkemizde de her yıl Dijital Oyun Tasarım Bölümlerine bir yenisi daha ekleniyor. Doğası gereği sürekli yeniliğe ve yenilenmeye uygun olan Dijital Oyun Tasarım Bölümleri, ülkemizde de bir hayli revaçta. Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Yapılanması “BUG” kapsamında faaliyet gösteren Dijital Oyun Tasarımı bölümü, bu anlamda bir iyi bir örnek aslında. Yaptığı projeler ve iş birliklerinin yanı sıra akademik yayınları ile de dikkat çeken BUG, bu yıl da müfredatına ülkemizde bir ilk yaparak “Oyunlar ve Felsefe” isimli yepyeni bir seçmeli ders ekledi.

Dr. Ertuğrul Süngü tarafından verilen dersin nihai amacı, dersin adından da anlaşılabileceği üzere, oyunlar ve felsefeyi bir araya getirmek. Her geçen gün değişen ve gelişen oyun sektörüne ve oyunlara felsefi açıdan bakmaya çalışan dersin içeriğinde, Foucault ve Derrida gibi Felsefecilerin fikirlerinin oyunlara uygulanmasının yanı sıra, yeni tartışma konuları yaratmak da yer alıyor.



“Oyunlar ve Felsefe” isimli ders; özellikle dijital oyunlar başta olmak üzere, birçok oyunun sadece “deneyim” olarak görülmesinden ziyade, hem bir mecra olarak ortaya çıkardıkları sanat formları, hem de taşıdıkları metinlerin felsefi bir açıdan ele alınmasını hedefliyor. Ders aynı zamanda, öğrencilerin analitik düşünme ile sorgulama yeteneklerinin gelişmesine odaklanıyor.

Dersin odağındaysa oyun, sanal dünyalar, etik ve varoluş gibi başlıklar yer alıyor.



