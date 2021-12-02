Airtag nedir, ne işe yarar, kaç metre menzile sahip?

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AirTag son günlerde mahremiyet tartışmaları ile de adından söz ettiriyor. ‘Biri bu cihazı çantama yerleştirip beni takip edebilir mi?’ sorusu son günlerde sıkça soruluyor. Apple bu durumun önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. Örneğin böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda yani size ait olmayan bir AirTag sizin yanınızda yer aldığında cihaz sesli uyarı ile sizi haberdar edecek. Ayrıca Apple bu durumun fark edilmesi sonrası kullanıcının cihazlarına bildirim gönderileceğini de belirtiyor.

APPLE’IN ÖNLEMLERİ NE KADAR İŞE YARIYOR?

Gelelim bu önlemlerin ne kadar işe yaradığına... Kovid-19 ile mücadele kapsamında evlere kapandığımız şu günlerde AirTag’in bu özelliğini birebir test edecek fırsatı henüz bulamadık. Ancak ABD’li meslektaşlarımızın yaptığı denemeler bir hayli dikkat çekici. Washington Post’tan Geoffrey A. Fowler, meslektaşı tarafından aktifleştirilen AirTag’i sırt çantasında taşıyarak olası bir izlenme senaryosunu test etti. Meslektaşının uzun bir süre kendisini izleyebildiğinin altını çizen Fowler, Apple’ın bahsettiği sesli uyarıyı sadece 3 gün sonra aldığını belirtti.

HIRSIZLIĞA KARŞI ETKİLİ Mİ?

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‘AirTag değerli eşyaları hırsızlardan korumak için kullanılabilir mi?’ de son dönemde sıkça sorulan sorular arasında. Ancak Apple AirTag’in hayatı kolaylaştırmak için geliştirilen bir cihaz olduğunun altını çiziyor ve hırsızlığa karşı herhangi bir koruma vaadinde bulunmuyor.

PİL ÖMRÜ NE KADAR?

AirTag yerleşik bir hoparlör, ivmeölçer, Bluetooth LE ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir pil içeriyor. Apple’dan yapılan açıklamaya göre, cihazın içinde yer alan pil en az bir yıl kullanım ömrü sunuyor. Kullanıcılar pilin azaldığını Apple cihazlarına gelen bir bildirim ile öğrenebiliyor ve pili kendileri değiştirebiliyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

AirTag diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tek ve dörtlü versiyon ile satışa sunuldu. AirTag’in Türkiye fiyatı 299 TL olarak açıklandı. İçinde 4 adet AirTag bulunan versiyon için belirlenen fiyat ise 999 TL.

PİYASADAKİ MUADİLLERİNDEN FARKI NE?

AirTag gibi konum izleyiciler bir süredir kullanımda. Örneğin Samsung, Tile ve Sony’nin de benzer ürünler bir süredir mevcut. Ancak AirTag'in güçlü Ultra Geniş Bant teknolojisi yongası, konumun daha doğru bir şekilde belirlemesine olanak tanıyor ve iPhone veya iPad'in ekranında bulunan hassas artırılmış gerçeklik yön oklarını etkinleştiriyor.

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ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Kayıp eşyaların veya nesnelerin bulunması için geliştirilen bu cihazın satışı Avustralya'da bir mağazada durduruldu. 'Officeworks' isimli mağaza AirTag ile ilgili bu kararını 'çocuk sağlığını riske attığı' iddiası ile aldığını açıkladı. Haliyle ‘AirTag çocuk sağlığı için tehlikeli mi?’ sorusu gündeme geldi. Avustralya’dan gelen bu haber ülkedeki regülasyon ile bağlantılı. Zira ülkedeki yasaya göre, herhangi bir ürünün pil bölmesi çocuklar tarafından açılmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmak zorunda.



Apple'da konu ile ilgili Mashable'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; 'AirTag, Avustralya'dakiler de dahil olmak üzere, kullanıcılar tarafından değiştirilebilen pile erişmek için iki aşamalı bir 'it ve çevir' mekanizması gerektirerek uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.'