Airtag nedir, ne işe yarar, kaç metre menzile sahip?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirBilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilir!#Omikron
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Yatırımcılarla kritik toplantı Kavcıoğlundan yatırım ve cari işlemler mesajıYatırımcılarla kritik toplantı! Kavcıoğlu'ndan yatırım ve cari işlemler mesajı#Merkez Bankası
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Milyonların umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıMilyonların umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Korkutan varyant iddiası: Omicronu nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadıKorkutan varyant iddiası: Omicron'u nerede kaptığını açıkladı, yer yerinden oynadı!#Omicron
Cani baba öldüresiye darbetmişti Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıtCani baba öldüresiye darbetmişti! 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt#Cani Baba
Asgari ücrete fevkinde zamAsgari ücrete fevkinde zam!#Asgari Ücret
Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarıDaha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı#SEC
Ferhan’ın vefat haberini alınca... Derya Baykal o günü anlattıFerhan’ın vefat haberini alınca... Derya Baykal o günü anlattı! #Derya Baykal
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz miBiri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Türk futbol tarihine geçen maç, inanılmaz senaryoTürk futbol tarihine geçen maç, inanılmaz senaryo!#Hatayspor
Fatih Terim ve avukatları İrfan Can Kahveci...Fatih Terim ve avukatları! İrfan Can Kahveci...#Galatasaray
HABERLERTeknoloji Haberleri

Airtag nedir, ne işe yarar, kaç metre menzile sahip?

#Airtag#Airtag Nedir#Airtag Menzil
Airtag nedir, ne işe yarar, kaç metre menzile sahip

Airtag, Apple'ın yeni ürün yelpazesi arasında yerini aldı. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyaların takip edilmesini sağlayan AirTag, Find My uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Cihaz ‘tek dokunuşla kurulum’ özelliği sayesinde iPhone veya iPad’e anında bağlanıyor. AirTag’i aktif hale getiren kullanıcılar cihazı çanta, anahtarlık veya herhangi bir kıymetli eşyasına takarak onun konum bilgisini Apple cihazları üzerinden görebiliyor. İşte, Airtag hakkında bazı detaylar

Haberin Devamı

AirTag son günlerde mahremiyet tartışmaları ile de adından söz ettiriyor. ‘Biri bu cihazı çantama yerleştirip beni takip edebilir mi?’ sorusu son günlerde sıkça soruluyor. Apple bu durumun önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. Örneğin böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda yani size ait olmayan bir AirTag sizin yanınızda yer aldığında cihaz sesli uyarı ile sizi haberdar edecek. Ayrıca Apple bu durumun fark edilmesi sonrası kullanıcının cihazlarına bildirim gönderileceğini de belirtiyor.

APPLE’IN ÖNLEMLERİ NE KADAR İŞE YARIYOR?

Gelelim bu önlemlerin ne kadar işe yaradığına... Kovid-19 ile mücadele kapsamında evlere kapandığımız şu günlerde AirTag’in bu özelliğini birebir test edecek fırsatı henüz bulamadık. Ancak ABD’li meslektaşlarımızın yaptığı denemeler bir hayli dikkat çekici. Washington Post’tan Geoffrey A. Fowler, meslektaşı tarafından aktifleştirilen AirTag’i sırt çantasında taşıyarak olası bir izlenme senaryosunu test etti. Meslektaşının uzun bir süre kendisini izleyebildiğinin altını çizen Fowler, Apple’ın bahsettiği sesli uyarıyı sadece 3 gün sonra aldığını belirtti.

HIRSIZLIĞA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Haberin Devamı

‘AirTag değerli eşyaları hırsızlardan korumak için kullanılabilir mi?’ de son dönemde sıkça sorulan sorular arasında. Ancak Apple AirTag’in hayatı kolaylaştırmak için geliştirilen bir cihaz olduğunun altını çiziyor ve hırsızlığa karşı herhangi bir koruma vaadinde bulunmuyor.

PİL ÖMRÜ NE KADAR?

AirTag yerleşik bir hoparlör, ivmeölçer, Bluetooth LE ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir pil içeriyor. Apple’dan yapılan açıklamaya göre, cihazın içinde yer alan pil en az bir yıl kullanım ömrü sunuyor. Kullanıcılar pilin azaldığını Apple cihazlarına gelen bir bildirim ile öğrenebiliyor ve pili kendileri değiştirebiliyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

AirTag diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tek ve dörtlü versiyon ile satışa sunuldu. AirTag’in Türkiye fiyatı 299 TL olarak açıklandı. İçinde 4 adet AirTag bulunan versiyon için belirlenen fiyat ise 999 TL.

PİYASADAKİ MUADİLLERİNDEN FARKI NE?

AirTag gibi konum izleyiciler bir süredir kullanımda. Örneğin Samsung, Tile ve Sony’nin de benzer ürünler bir süredir mevcut. Ancak AirTag'in güçlü Ultra Geniş Bant teknolojisi yongası, konumun daha doğru bir şekilde belirlemesine olanak tanıyor ve iPhone veya iPad'in ekranında bulunan hassas artırılmış gerçeklik yön oklarını etkinleştiriyor.

Haberin Devamı

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Kayıp eşyaların veya nesnelerin bulunması için geliştirilen bu cihazın satışı Avustralya'da bir mağazada durduruldu. 'Officeworks' isimli mağaza AirTag ile ilgili bu kararını 'çocuk sağlığını riske attığı' iddiası ile aldığını açıkladı. Haliyle ‘AirTag çocuk sağlığı için tehlikeli mi?’ sorusu gündeme geldi. Avustralya’dan gelen bu haber ülkedeki regülasyon ile bağlantılı. Zira ülkedeki yasaya göre, herhangi bir ürünün pil bölmesi çocuklar tarafından açılmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmak zorunda.

Apple'da konu ile ilgili Mashable'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; 'AirTag, Avustralya'dakiler de dahil olmak üzere, kullanıcılar tarafından değiştirilebilen pile erişmek için iki aşamalı bir 'it ve çevir' mekanizması gerektirerek uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Airtag#Airtag Nedir#Airtag Menzil

BAKMADAN GEÇME!

Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altında

Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?

#COVID-19
Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil