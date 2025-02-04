AirTag 2 çok önemli bir geliştirme sunacak

Haberin Devamı

İlk AirTag karşımıza çıkaralı dört yıl oldu ve Apple artık AirTag 2'yi sunmak üzere. Bu yıl satışa çıkması beklenen AirTag 2, hem Apple hem de kullanıcılar için önemli bir yeniliğe ve etkiye sahip özellikle gelecek.



AirTag cihazlar gizlilik sorunları da ortaya çıkarmıştı, özellikle de saplantılı takipçiler söz konusu olduğunda.



Apple, bu sorunları gidermek için kimi yazılım güncellemeleri yapsa da, bu alandaki en büyük yenilik AirTag 2 ile gelecek.



Zira, orijinal AirTag'de cihazın içerisindeki hoparlör çıkartılarak, başka birini habersizce takip etmek için gizlenen AirTag'in bulunması zorlaştırılabiliyordu.



Fakat şirketin, bu açığı gidermek için AirTag 2'de hoparlörü "çıkartılamaz" şekilde tasarladığı belirtiliyor.



Apple'ın bunu nasıl yaptığı bilinmese de, eğer başarılı olursa, en yaygın saplantılı takipçi taktiği de boşa çıkacaktır.



Böylece, haberiniz olmadan izlenme ihtimaliniz de çok azalabilecek.



Tabii ki, AirTag'lerin bazı uygunsuz durumlarda ve zamanlarda hoparlöründen çıkan sesle sorun yarattığı gerçeği de biliniyor. Önemli bir toplantıda, ya da evcil hayvanınızı korkutacak şekilde çalınan sesler de sorun yaratabilir.



Bu yüzden, Apple'ın bu alanda da geliştirmeler yapması bekleniyor.