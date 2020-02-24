AirPods X kablosuz kulak üstü kulaklık geliyor

Apple, son olarak AirPods Pro isminde yeni bir kablosuz kulaklığı satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aktif gürültü engelleme teknolojisiyle öne çıkan cihazın üzerinden çok geçmeden bu kez AirPods X adında bambaşka bir kulaklık ortaya çıktı. Apple'dan yana bir açıklama yapılmamış olsa da, şirkete yakın kaynaklar Apple'ın Beats'ten ayrı olarak AirPods X adında özel bir kulak üstü kulaklığı satışa sunacağı konusunda fikir birliği içinde.



Amerikan market zinciri olan Target'ın envanter listesinde ilk kez görüntülenen AirPods X, 399 dolarlık fiyatıyla listede dikkatleri üzerine çekiyor. AppleInsider'da yer alan bir başka habere göre ise listelemenin sadece yer tutmak için yapıldığı ve kulaklığın asıl adının yüksek ihtimalle AirPods X olmayacağı belirtiliyor.



Apple'ın bir alt markası olan Beats, halihazırda kulak üstü kulaklık tarafında Apple'ın önceliğinde bulunuyor ve AirPods X adında yeni bir kulak üstü kulaklık, kafaları karıştırıyor. Böyle bir ürün satışa sunulacak olsa dahi, Beats'in kulaklıklarından kendisini ayıran önemli bir özelliğinin bulunması gerekiyor.



Bakalım Apple, gerçekten de ilerleyen haftalarda AirPods X adında bir kulaklıkla kullanıcılarının karşısına çıkacak mı?



