AirPods Pro Lite: Uygun fiyatlı kulaklık ne zaman geliyor?

Kulağa takıldığı anda iletişim kurmaya hazır hale gelen, müzik dinleme konusunda rahatlık sunan AirPods serisini Apple yenilemeyi sürdürüyor. AirPods Pro ile aktif gürültü engelleme teknolojisini sunmaya başlayan şirket, kullanıcılardan olumlu puanlar alırken diğer yandan yeni ürünler için de çalışmalarını sürdürüyoe.

Tutarlı tahminleriyle bilinen Jon Prosser'a göre Apple, Mayıs ayı içinde AirPods Pro Lite adında fiyatı daha uygun olan bir kablosuz kulaklığın duyurusunu yapacak. Aynı etkinlikte yeni nesil Macbook Pro ve iPhone SE Plus model telefonun da görücüye çıkacağını düşünen Prosser, AirPods Pro'dan farklı olarak AirPods Pro Lite'ın aktif gürültü engelleme teknolojisini barındırmayabileceğini kaydetti.



Aktif gürültü engelleme teknolojisi, AirPods Pro'yu diğer seriden ayıran en önemli özellik. Kulaklıklar kulağa yerleştiğinde ilgili ayar aktif hale getirildiğinde dış ses bastırılıyor ve dinlenen içeriğe çok daha fazla odaklanılabiliyor.

AirPods Pro Lite'ın 150 ila 200 dolar arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.