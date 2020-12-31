AirPods Pro 2 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler

Apple, kulaklık pazarında varlığını güçlendiriyor. Son olarak AirPods Max ile kulaküstü kulaklık pazarına da giren şirket, şimdi de popüler AirPods serisine yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor. AirPods Pro 2 ismini taşıması beklenen yeni kulaklık, Pro serisine yepyeni özellikler katacak.

Dikkat çeken en önemli yenilik ise tasarımda kendini gösteriyor. Bloomberg'te yer alan habere göre ikinci versiyon AirPods Pro’da alt taraftaki sapın ortadan kalkma ihtimali söz konusu ve ortaya daha kompakt bir gövde yapısı sunulabilir.

H1 işlemcisinden güç alması beklenen AirPods Pro 2, hem daha iyi ses kalitesi sunacak hem de pil performansı önceki modele göre daha başarılı olacak.



Ülkemizde satışta olan AirPods Pro ise halen oldukça pahalı bir ürün. 2699 TL'den satılan AirPods Pro'nun yeni modeli Türkiye'ye geldiğinde fiyatının ne olacağı ise merak konusu.

Apple'ın satışa sunduğu kulak üstü kablosuz kulaklık AirPods Max'in Türkiye fiyatı da 5699 TL ve kulaklık yastığı almak istediğinizde de 799 TL ödeme yapmanız gerekiyor.