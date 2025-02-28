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AirPods Pro 2 kulaklığınız varsa dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Apple#Airpods Pro 2#Yazılım Güncellemesi
AirPods Pro 2 kulaklığınız varsa dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:19

Apple, AirPods Pro 2 kulaklık için yazılım güncellemesinin beta sürümünü yayınladı.

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Apple, bu haftanın başlarında Lightning destekli AirPods Max modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Şimdi de şirket tüm AirPods Pro 2 modelleri için yeni yazılım güncellemesinin beta sürümünü yayınladı.

Apple'ın bu yeni beta yazılım güncellemesi tüm AirPods Pro 2 modellerine uygun, ister USB-C şarj portu olsun, ister Lightning.

Ayrıca AirPods 4 için de yazılım güncellemesi indirilebilir durumda.

Apple, son beta AirPods Pro 2 ve AirPods 4 yazılım güncellemesini bir ay kadar önce yayınlamıştı.

Yeni beta sürüm numarası 7E5080a. Bu güncellemenin getirdiği değişiklikleri ise şimdilik bilmiyoruz, teknoloji siteleri de fark edilebilir bir değişiklik görmenin zor olduğunun altını çiziyor.

Şu anda beta olmayıp, indirilebilir olan son AirPods Pro 2 yazılım versiyonu 7B21 ve "hata gidermeleri ve diğer geliştirmeler" sağladığı bilgisi bulunuyor.

Haberin başında bahsettiğimiz beta yazılım güncellemesinin ne zaman final sürümünün yayınlanacağına dair bir bilgi de bulunmuyor.

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Apple bu sürümü iOS 18.4 beta ile test etmeyi sürdürüp, herkese açık güncellemeyi Nisan ayında yayınlayabilir.

 

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#Apple#Airpods Pro 2#Yazılım Güncellemesi

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