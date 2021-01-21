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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 21.01.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

AirPods Max'in pili çabuk tükeniyor

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AirPods Max'in pili çabuk tükeniyor
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Apple'ın geliştirdiği ve geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Max, bir dizi şikayeti de beraberinde getirdi. Kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı, çabuk tükenen pilden şikayetçi.

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  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
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Apple'ın 5699 TL'lik fiyatla Türkiye'de satışa sunulan yeni kulaklığı, kullanıcıların deneyim süreleri arttıkça şikayetlerin de artmasına sebep oldu. Kullanıcıların iddiasına göre AirPods Max, beraberinde gelen ve uyku moduna geçiren özel haznesi içerisinde dahi pilini çok hızlı şekilde tüketebiliyor.

Uyku modundayken pilini hızla tüketen AirPods Max ile ilgili şikayetler yoğunlaşırken, Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama da henüz gelmedi.

Diğer yandan AirPods Max ile ilgili tek şikayet de bu değil. AirPods Max içerisinde oluşan yoğunlaşmanın yani oluşan nemin ya da suyun kulaklıklara zarar verip vermediği merak ediliyor. AirPods Max dahil bazı kulaklık modellerinde görülen bu sorun, kullanıcıları da kara kara düşündürüyor.

AirPods Maxin pili çabuk tükeniyor

Yoğunlaşma genellikle soğuk bir nesnenin sıcaklıkla temasından sonra gerçekleşiyor. Apple'ın bu sorunu yaşayan kullanıcıları için nasıl bir çözüm sunacağı ise merak konusu.

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