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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

AirPods Max'in fiyatı düşüyor! İşte yeni model

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AirPods Max'in fiyatı düşüyor! İşte yeni model
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Apple'ın AirPods Max modeli Türkiye'de 5699 TL'lik fiyat etiketine sahip. Ancak şirket, daha uygun fiyatlı bir AirPods Max için düğmeye bastı.

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  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
  • AirPods Max: İşte Appleın fiyatıyla şaşırtan yeni kulaklığı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de satışa sunuldu. Ancak ürünün 5699 TL'ye satışa çıkmış olması kullanıcıların birçoğunu kulaklıktan uzak tutuyor.

Buna karşın Apple, daha geniş bir kitleye ulaşmak adına daha uygun fiyatlı bir AirPods Max'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu modelde de aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve uzun pil ömrü gibi temel özellikler yer alacak.

Peki yeni modelin 5699 TL'ye satılan mevcut modelden ne farkı var?

Daha düşük fiyatla satılması beklenen yeni AirPods Max, tamamen plastik bir yapıda olacak. Malzemeden ödün verilmesi nedeniyle de bu durum fiyatlara yansıyacak.

AirPods Maxin fiyatı düşüyor İşte yeni model

Plastik malzemeye geçişle birlikte ürün daha hafif bir yapıda olacak.

Bugün için satılan AirPods Max'ler hem alüminyum hem de paslanmaz çelik kullanıyor, bu da ürünün ağırlığını artırıyor.

Uygun fiyatlı AirPods Max'lerin ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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