AirPods Max nasıl sıfırlanır? İşte yolu

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Kablosuz kulaklık pazarı oldukça hareketli ve pek çok teknoloji üreticisi kulaklık pazarına girmiş durumda. Apple ise AirPods ürünleriyle yıllardır kullanıcılarına ulaşıyor. Son olarak satışa sunulan ürün ise Apple AirPods Max oldu. Bu ürünün en önemli özelliği ise Apple imzalı ilk kablosuz kulak üstü kulaklık olması.

Kulaklığı satan alan kullanıcılar sorunsuz bir şekilde telefon veya tabletleriyle ürünü kullanabilirken, AirPods Max'in sıfırlama işlemini bilmeyenler de var.

AIRPODS MAX NASIL YENİDEN BAŞLATILIR?

AirPods Max'i yeniden başlatmadan önce ürünle birlikte verilen USB-C / Lightning Kablosu aracılığıyla bir şarj noktasına takarak şarjının olup olmadığını bakmak gerekiyor.



Bir sonraki adımda kullanıcılar gürültü engelleme tuşuyla birlikte Digital Crown tuşuna eş zamanlı basılı tutmalı. AirPods Max yeniden başladıktan sonra kulaklıkla ilgili sorun yaşayanların problemleri genel olarak çözülmüş oluyor. Ancak yeniden başlatılmasına karşın kulaklıkla ilgili sorun sürüyorsa AirPods Max sıfırlama yoluna gidilebilir.

AIRPODS MAX NASIL SIFIRLANIR?

AirPods Max'i sıfırlamak için gürültü engelleme tuşuna 15 saniye boyunca basılı tutulması gerekiyor. Kulaklık üzerindeki durum ışığı sarı renkte yanıp söndükten sonra ışık beyaza döndüğünde kulaklık sıfırlanmış oluyor.