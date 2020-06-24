AirPods kullananlara önemli güncelleme uyarısı

AirPods'lar için önemli bir güncelleme geldi. Kullanıcılar, bu güncelleme sonrasında artık manuel geçiş yapmasına gerek kalmaksızın otomatik olarak bir cihazdan diğerine geçiş yapabilecek. Örneğin iPhone'a bağlı olarak kullandığınız iPhone'u bir kenara bırakıp bağlı bulunan iPad'e geçtiğinizde sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak; AirPods otomatik olarak iPad'e bağlanacak.

Eşleşmenin otomatik hale gelmesiyle kullanıcıların işi kolaylaşırken, güncellemenin getirdikleri bununla da sınırlı değil. Spatial Audio olarak isimlendirilen yeni özellik sayesinde 3D surround ses deneyimi AirPods Pro'ya dahil oluyor.

Güncellemenin kurulumuyla birlikte AirPods Pro, yerleşik ivmeölçer sayesinde kafanızı ya da AirPods'un bağlı olduğu cihazı çevirdiğiniz yere göre sesi kalibre ederek, seslerin nereden geldiği dinamik olarak ayarlayacak.

AirPods güncellemesini indirmek için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Siz bir cihaza bağlantı kurduğunuzda AirPods otomatik olarak en yeni güncellemeyi alıyor.



