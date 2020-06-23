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Teknoloji
Haber Giriş: 23.06.2020 - 07:27,Son Güncelleme:

AirPods 3: Tasarımı ve özellikleri nasıl olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
AirPods 3: Tasarımı ve özellikleri nasıl olacak?
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Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 ile ilgili sızıntıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Apple'a yakın kaynaklardan biri olan ve isabetli tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, AirPods 3 ile ilgili önemli ipuçları verdi.

Öncelikle bu yıl yeni bir AirPods beklemeyin. Daha doğrusu AirPods 3 isminde bir kablosuz kulaklık bu yıl tanıtılmayacak. Kuo'nun iddiası bu yönde. 

2021'in ilk yarısında satışa sunulması beklenen yeni AirPods, AirPods Pro'nun tasarımına yakın bir görünüme sahip olacak. Yani AirPods ve ikinci nesil AirPods'larda gördüğümüz küçük kasa, yerini AirPods Pro modellerinde olduğu gibi daha geniş kasaya bırakacak.

Bu da AirPods 3'ün aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olma ihtimalini hayli güçlendiriyor. Diğer yandan kasası büyük olacağından batarya ömrü de daha uzun olacak.

Kablosuz şarj desteğini sunması beklenen AirPods 3'ün bu desteğe sahip olmayan bir modelinin de satışa sunulacağı ve daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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