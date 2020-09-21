Airbus yeni sıfır emisyon konsept uçağını duyurdu

“ZEROe” adı verilen ilk iklim nötr, sıfır emisyonlu ticari uçaklar için üç konsept şunları içeriyor:

Turbofan Tasarımı (120-200 yolculu) Kıtalar arası çalışabilen ve yanma yoluyla jet yakıtı yerine hidrojen ile çalışan modifiye bir gaz türbini motoru ile güçlendirilebilen, 2000’in üzerinde deniz mili menziline sahip. Sıvı hidrojen, arka basınç bölmesinin arkasında bulunan tanklar aracılığıyla depolanacak ve dağıtılacak.

Bir turboprop tasarımı (100 yolcuya kadar), turbofan yerine bir turboprop motoru kullanır ve aynı zamanda 1000 deniz milinden uzun seyahat edebilen modifiye gaz türbini motorlarında hidrojen yanmasıyla güç elde eder ve bu da kısa mesafeli seyahatler için ideal bir seçenek.

Bileşik-kanat gövdeli tasarım konsepti (200 yolcuya kadar)

Kanatların, turbofan konseptine benzer bir menzile sahip uçağın ana gövdesi ile birleştiği tasarım. Geniş gövde, hidrojen depolama,dağıtımı ve kabin düzeni için birden fazla seçenek sunuyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için havalimanları, günlük operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli miktarda hidrojen taşımacılığı ve yakıt ikmali altyapısına ihtiyaç duyacak. Hükümetlerin desteği, bu iddialı hedeflere ulaşmak için araştırma ve teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yakıtların kullanımını teşvik eden mekanizmalar ile birlikte daha eski, daha az çevre dostu uçakları daha erken emekliye ayırmak için uçak filolarının yenilenmesine aracılık edecek.



