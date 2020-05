Airbus ve Xenesis'ten "Bartolomeo" platformu için ortaklık

Airbus açıklamasına göre, Xen-Hub, saniyede 10 gigabayttan fazla bir optik iletişim alanı sağlayan bir iletişim terminali olarak öne çıkıyor. Terminal, NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'nda geliştirilen bir teknoloji transferi ile etkinleştirildi ve uydu iletişim bant aralığını artırmak için tasarlandı.



Airbus tarafından inşa edilen Bartolomeo platformu, ISS'de dış bilim ve veri barındırma yetenekleri sunarak bilim ve araştırma için yeni fırsatlar sunuyor.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan platform, 1 Nisan'da ISS Columbus modülüne bağlandı.



Airbus tarafından geliştirilen Bartolomeo; ESA, NASA ve CASIS ile ortaklaşa işletiliyor.



"İlklerden biri olacak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus ABD Uzay Sistemleri Başkanı Debra Facktor, Xenesis'in ABD'den Bartolomeo platformuna kurulacak ilklerden biri olacağını belirterek, "Birden fazla müşteri için optik iletişim alanı terminalinin uygulanabilirliğini kanıtlama fırsatı sunacak. Airbus ve ISS Ulusal Laboratuvarı, Bartolomeo platformunda araştırma ve test fırsatları için ilave kullanıcıları da davet ediyor." ifadelerini kullandı.



ISS'nin düşük yörüngesi, 10 gigabaytı aşan ultra düşük gecikmeli iletişimi korumak için sabit bir konum sunuyor.



Bartolomeo, ISS üzerinde en uygun konumda yer alıyor ve yaklaşık 240 mil yükseklikten dünyanın doğrudan görüntüsünü sunuyor. Platform, Xen-Hub'ın, geçiş süresini en üst düzeye çıkarmasına ve veri performansını artırmasına imkan sağlıyor.



Xenesis Başkanı Jeff Glattstein de Bartolomeo'daki optik iletişim test misyonu için Airbus ile ortaklık kurmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Airbus platformu, gayretimizi başarı ile yürütmek için bize maksimum güven veriyor. Airbus, Xenesis'in teknoloji geliştirmeye odaklanmasına izin verirken, aynı zamanda sistemi ISS'de barındırmak için gerekli rehberlik, destek ve altyapıyı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Uygun maliyetli ve zaman verimli bir alternatif



Bartolomeo, her türlü görev için küçük uydulara ve küp uydulara uygun maliyetli ve zaman verimli bir alternatif sunuyor.



Platform, 12 farklı deney modülünü barındırabiliyor ve onlara güç ve dünyaya veri akışı sunuyor.



Bartolomeo; dünya gözlemi, çevre ve iklim araştırması, robotik, malzeme bilimleri ve astrofizik de dahil olmak üzere birçok deney türü için imkan sağlıyor.



Müşterilere ve araştırmacılara uzay teknolojilerini test etmek, yeni bir uzay iş yaklaşımını araştırmak, mikrogravite deneyleri yapmak veya uzayda üretim çabasına girmek için ihtiyaç duyulan cihaz barındırma yeteneklerini sağlıyor.



ISS'ye her 3 ayda bir gerçekleştirilen servis görevleri, fırlatma imkanları için elverişli bir yapı sunuyor.



Airbus, günde 1-2 terabaytlık optik veri kapasitesi sağlayacak.



Cihazlar, yaklaşık 12 ay içinde hazırlanabiliyor ve çalışmaya hazır olabiliyor.



Yük boyutları, arayüzler, fırlatma öncesi hazırlık ve entegrasyon süreci büyük ölçüde standartlaştırıldığı için, bu durum teslim sürelerini azaltıyor ve geleneksel görev maliyetlerine kıyasla önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.



Airbus, cihazın hazırlanmasında teknik destek, başlatma ve kurulum, operasyonlar ve veri aktarımı ve isteğe bağlı olarak dünyaya dönüş desteğini de kapsayacak şekilde her şey dahil hizmeti ile uzaya erişimi kolaylaştırıyor.