Airbus, uzaya yeni uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

Copernicus Sentinel-6, okyanus yüzeyi topografyasının yüksek hassasiyetli ölçümlerini gerçekleştirmekle birlikte okyanus yüzeyine olan mesafesini birkaç santimetre hassasiyetle ölçerek bu verileri haritalamak için kullanacak ve yedi yıla kadar süren görevle döngüyü her 10 günde bir tekrarlayacak. Uydu aynı zamanda deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişiklikleri belgeleyecek, deniz seviyelerindeki değişiklikleri kaydedip analiz edecek ve okyanus akıntılarını gözlemleyecek. Deniz yüzeyi yüksekliğindeki değişikliklerin kesin gözlemleri, küresel deniz seviyeleri, okyanus fırtına durumu, okyanus rüzgar hızı, okyanus jeostrofik akıntılarının hızı ve yönü ve okyanus ısı depolaması hakkında bilgi sağlayacak. Bu ölçümler, okyanusları modellemek ve deniz seviyelerindeki yükselmeleri izlemek / tahmin etmek için büyük önem taşıyacak. Ek olarak Sentinel-6, su kaynakları yönetimi uygulamalarını desteklemek için büyük nehirler ve göller üzerinde ölçümler sağlayacak.

Bulgular, hükümetlerin ve kurumların kıyı bölgelerini etkili şekilde koruyabilmelerini sağlayacak. Veriler yalnızca afet yardım kuruluşları için değil, aynı zamanda kentsel planlama, binaların güvenliğini sağlama ve bentleri işletmeye alma ile ilgilenen yetkililer için de önemli.

Küresel deniz seviyeleri şu anda küresel ısınmanın bir sonucu olarak yılda ortalama 3,3 milimetre yükseliyor ve bu yoğun nüfuslu kıyı bölgelerine sahip ülkeler için potansiyel olarak dramatik sonuçlar doğuruyor.

Her uydu, radar darbesinin yüzeye çıkıp tekrar uyduya gitmesi için geçen süreyi ölçerek çalışan bir radar altimetresi taşıyor. Hassas uydu konum verileriyle birleştirildiğinde, altimetre ölçümleri deniz yüzeyinin yüksekliğini veriyor.

Uyduların cihaz paketi, altimetrenin radar darbelerinin hızını etkileyen, atmosferdeki su buharı miktarını hesaplayan gelişmiş bir mikrodalga radyometresi de içeriyor.

Uydu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındadır. Sentinel-6 Michael Freilich ile Kasım 2020'de başlayacak Sentinel-6 uyduları, okyanus yüzeylerinin uydu tabanlı ölçümlerini toplayacak ve ilk olarak 1992'de başlayan görevi sürdürmeye devam edecek. İkinci Sentinel-6 uzay aracının ise 2025'te fırlatılması bekleniyor.