Airbus, TRISHNA ile iklim değişikliğini gözlemleyecek

Airbus açıklamasına göre, TRISHNA, Fransa-Hindistan ortak yapım uydu filosunun iklim izleme ve operasyonel uygulamalarında kullanılan en son uydusu olacak.

CNES ve ISRO (Hint Uzay Araştırmaları Teşkilatı), uydu ve ilgili zemin araştırması da dahil olmak üzere, yüksek termal çözünürlüğe ve yüksek "revisit" kapasitesine sahip bir kızılötesi gözlem sisteminin geliştirilmesi için iş birliği yapacak.

TRISHNA gözlemleri, yeryüzündeki su döngüsü ve su kaynakları hakkındaki bilgiyi arttırarak bu kaynakları yönetmeyi ve iklim değişikliğinin bu kaynaklar üzerindeki etkisini daha iyi anlamayı sağlayacak.

Uluslararası ortaklıkta yapılan iş bölümünde ISRO, görünür ve kısa dalga kızılötesi enstrümanı sağlayacak ve uydunun baş yüklenicisi olacak. CNES ise misyonun eş sorumlusu olarak Airbus tarafından geliştirilecek termal kızılötesi enstrümanını temin edecek.

Kara bölümü, her iki ülke arasında paylaştırılacak.

Termal kızılötesi görüntüler yeni bir seviyeye taşınacak

Airbus, diğer programlardan (IASI-NG, CO3D) sağlanan en son yenilikleri kendi bünyesinde barındırdığı bir ürün ile kullanarak piyasanın gelişmesine katkı sağlıyor.

Yüzey sıcaklıklarının ölçülmesi, hidrik stres (su eksikliği) ve bunun bitkisel döngü üzerindeki etkisi hakkında bilgi sağlarken, su ve enerji döngülerinin bu şekilde izlenmesi, özellikle tarım ve hidrolojide uygulanacak misyonun ana hedeflerinden biri haline gelecek.

Bu görev aynı zamanda kıta ve kıyı sularının gözetimi, kentsel ısı kapanlarının takibi, risk denetimi (yangın algılama ve volkanik etkinlik), kriyosfer çalışmaları (buzullar, donmuş göller) ve radyasyon bütçe değerlendirmeleri gibi çok sayıda başka uygulamaya da hizmet edecek.

TRISHNA, mevcut görevlerle karşılaştırıldığında hem çözüm hem de yenileme hızı açısından hem araştırma fırsatlarını artıracak hem de uygulamaların daha da geliştirilmesini sağlayacak.

Mevcut görevler çözünürlük açısından 1 kilometrenin üzerinde sınırlı kalarak sadece birkaç haftada bir tekrarlanırken, TRISHNA dünyayı her 3 günde bir 50m çözünürlükte yaklaşık -20 ile +30 derece arasında ve yüksek hassasiyetle geniş bir sıcaklık aralığında gözlemleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr, şunları kaydetti:

"TRISHNA gibi iddialı bilim misyonu sayesinde sektörümüz, dünyada ve ilgili tüm uygulamalarda yeni bir ticari gözlem çağını açarak teknolojik bir olgunluğa ulaştı. Fransa'nın gözlem ihracatı pazarındaki dünyanın önde gelen uzmanlığı, Hint uzay endüstrisinin eşsiz verimliliği ve tutkusuyla birleştiğinde termal kızılötesi görüntüler yeni bir seviyeye taşınacak. Bu; tarım, kentsel ve sahil bölgesi yönetimi, meteoroloji, iklim bilimi ve birçok ticari uygulamada çığır açan uygulamaları mümkün kılacak."