Airbus, TELEO ile BADR-8 uydusunu inşa edecek

BADR-8 uydusu çok çeşitli fırlatıcılara erişim sağlayan son teknoloji ürünü Airbus Eurostar Neo elektrikli yörünge yükseltme platformunu temel alacak.

BADR-8 ayrıca yenilikçi Airbus tarafından geliştirilen TELEO optik iletişim yük göstericisini de içerecek. Bu yük, Airbus tarafından uzayda yeni nesil optik iletişim teknolojisinin geliştirilmesinin bir parçası olarak çok yüksek kapasiteli analog optik besleyici bağlantı iletişimini mümkün kılıp gelecekteki ticari ürünlere entegre edilecek ve oldukça yüksek bir koruma faktörü içerecek.

Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr şunları söyledi: “Uzun süredir müşterimiz olan Arabsat ile yaptığımız bu önemli sözleşme, Airbus Defence and Space için özel bir öneme sahip. İlk yedinci nesil Arabsat uydusu ve önceki altı Eurostar uydusundan sonra Arabsat için inşa ettiğimiz ilk Eurostar Neo BADR-8 olacak. Uydu, Airbus’ın en yeni teknolojisini ve uzun yıllara dayanan uzamanlığını mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Bu anlaşma ,40 yılı aşkın süredir Ortadoğu ve dünya genelinde insanları uydu aracılığıyla birbirine bağlayan Arap Uydu İletişim Organizasyonu ile devam eden stratejik ortaklığımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

Arabsat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Khalid Balkheyour “Uzun vadeli ortağımız Airbus ile bu sözleşmeyi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız anlaşma, müşterilerimize en yüksek performans düzeyine sahip birinci sınıf uydu teknolojisi sağlarken, güvenilirliği ve hizmet güvenliğini genişletmekteki hedeflerimizde önemli bir aşama kaydettiriyor. BADR-8, Arabsat 26°E etkin noktasında Badr ağımıza katılacak ve hizmetlerimizi EMEA bölgesinde genişletecek." dedi.

Uydunun 2023'te fırlatılması planlanmakla birlikte sahip olduğu elektrikli tahrik sistemi, kullanılan fırlatıcı türüne bağlı olarak dört ila beş ay içinde sabit yörüngeye ulaşmasını sağlayacak. Uydu, yörüngede 15 yıldan fazla hizmette kalacak şekilde tasarlanmış olup yaklaşık 4,5ton fırlatma kütlesine ve 17 kW güce sahip olacak.