Airbus, SpaceDataHighway’i ikinci uydu ile genişletiyor

EDRS-C iletim kapasitesini iki katına çıkarırken takımuydu artık iki gözlem uydusundan aynı anda veri aktarabiliyor. İlave kapasite, şirketin daha fazla müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına da imkan sağlayacak. 2030 yılına kadar yaklaşık 15 adet uydu, SpaceDataHighway’in çok yüksek bant genişliği veri bağlantısını kullanabilecek.

2021 itibarıyla, Pléiades Neo (Airbus’ın 30 cm çözünürlüklü dört adet özdeş uyduya sahip en gelişmiş optik Dünya gözlem takımuydusu) SpaceDataHighway’in altyapısından yararlanan bir sonraki uydular olacak. Pleiades Neo’nun uçtan uca hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan SpaceDataHighway, gerçek zamanlı görev ve çok yüksek veri akışı sağlayan görev reaktivitesini daha da optimize edecek.

EDRS-C, Copernicus programının dört adet Sentinel gözlem uydusu tarafından elde edilen Dünya görüntülerini günlük olarak ileten bir uydu olan EDRS’ye katıldı. 2017 yılından bu yana, EDRS-A, 35.000’den fazla lazer bağlantı elde etti. Bu başarılı bağlantılar, yaklaşık iki petabayt veriyi yüzde 99,5’lik bir kullanılabilirlikle indirdi.

SpaceDataHighway, dünyanın ilk lazer iletişim jeostatik takımuydusu olma özelliğine sahip. Gerçek zamanlı olarak 1.8 Gbit/s hızında güvenli veri aktarım hizmetleri sunmak için en son lazer teknolojisini kullanarak uzay bağlantısının hızı konusunda önemli adım oldu.

Uyduları, 45.000 km’ye kadar olan mesafelerdeki düşük yörüngeli gözlem uydularına, istihbarat İHA’larına veya lazer bağlantılı görev uçaklarına bağlanabilir. SpaceDataHighway sistemi, jeostatik yörüngedeki konumundan, toplanan verileri Dünya’ya neredeyse gerçek zamanlı olarak iletir (genellikle birkaç saat süren bir süreçtir). Böylelikle, gözlem uyduları tarafından iletilen görüntü ve video verilerinin miktarının büyük ölçüde artırılmasını ve görev planlarının herhangi bir zamanda ve sadece birkaç dakika içinde yeniden programlanmasını sağlıyor.

Hizmete başlamaya hazır olması, Airbus’ın lazer iletişimini ilerletme ve hava, kara ve deniz bağlantısına fayda sağlayabilecek yeni nesil altyapıya yatırım yapma stratejisinin yol haritasında yeni bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu nedenle, Sky (NFTS) programı için Airbus ağının önemli bir bileşeni olacak.