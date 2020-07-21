Airbus, Skynet 6A uydusu için sözleşme imzaladı

Anlaşma aynı zamanda mevcut Skynet 5 sistemine teknoloji geliştirme programları, yeni güvenli telemetri, izleme ve komut sistemleri, fırlatma, yörünge testi ve zemin segmenti güncellemelerini de içerecek. İmzalanan anlaşma 500 milyon Pound’dan fazla değer taşıyor.

Airbus tarafından yönetilen Skynet 5 programı, 2003 yılından bu yana İngiltere Savunma Bakanlığı’na küresel operasyonları destekleyen bir askeri iletişim hizmet paketi sundu. Airbus, 1974'ten beri tüm Skynet fazlarında yer alıyor ve bu faz, İngiltere’nin uzay üretimine olan bağlılığını gösteriyor. Son program, eski Skynet 4 uydularını kullanarak ve ardından 2007-2012 yılları arasında yapılan Skynet 5A, 5B, 5C ve 5D uydularının hizmete girmesinden önce tamamen yenilenmiş bir yer şebekesi ile güçlendirilerek başlatılacak.

Skynet 5 programı, Savunma Bakanlığı için teknik ve hizmet risklerinin birçoğunu azaltıp ortadan kaldırırken, İngiltere güçlerine güvenli bir uydu haberleşme (satcom) hizmeti ve yenilik sağladı. Yıllardır son derece güvenilir bir Skynet hizmeti sunan Airbus ekipleri, Skynet uydularının ömrünü uzun yıllar boyunca önemli ölçüde uzatmayı başardı.

Skynet 6A uydusu Airbus’ın Eurostar Neo telekomünikasyon uydu platformu temel alınarak yapılacak. Skynet 5 uydusundan daha fazla kapasite ve daha fazla çok yönlülük sağlamak adına uydu iletişimi ve en son dijital işlemler için mevcut olan radyo frekans spektrumundan daha fazla yararlanılacak. Uyduda, maksimum maliyet verimliliği sağlamak için elektrikli yörüngeye itme ve elektrikli istasyon koruma sistemleri bulunacak.

Skynet 6A uydusunun tüm parçalarının birleşmesi İngiltere Airbus tesislerinde yapılacak ve bunu takip eden testler ise İngiltere Uzay Ajansı’nın uçtan uca uydu üretimini destekleyen Harwell Oxfordshire’de de bulunan RAL Space tesisilerinde devam edecek.

Uydu 2025 yılında yörüngeye fırlatılacak ve minimum 15 yıllık tasarım ömrüne sahip olacak. Yörüngesel pozisyonu lansman tarihine yakın ilan edilecek.



